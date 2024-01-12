Оновлений кросовер офіційно презентували на Токійському автосалоні. Новинка отримала агресивний дизайн та збільшений показник потужності шляхом зменшення запасу ходу.

Ariya Nismo отримала нові елементи дизайну: спліттер, бічні пороги та задній дифузор з заднім протитуманним ліхтарем посередині, в стилі автоспортивних прототипів, люк, а також невеликий спойлер на кромці заднього скла. Червона лінія огинає всі нижні частини кузова та доповнюється додатковими червоними акцентами на кришках дзеркал і логотипом Nismo посередині переднього спліттера.

Автомобіль оснастили новими 20-дюймовми колесами, які оснащені 255-мм шинами, що на 20 мм ширші, ніж шини стандартного Nissan Ariya. Що стосується продуктивності, то всі Ariya Nismo мають більшу потужність, ніж стандартні моделі.

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Ariya Nismo з батареєю на 66 кВт-год видає 362 кінські сили та 560 Нм крутного моменту. Кросовер з батареєю місткістю 91 кВт-год видає 429 кінських сил та 600 Нм.

Інтер’єр Ariya Nismo виглядає особливо спортивно. Салон чорного кольору і має оздоблення зі штучного дерева. Більш спортивне, рельєфне кермо оснащене червоною строчкою та червоною позначкою 12 годин.

Яскраво-червона центральна частина охоплює вентиляційні отвори на приладовій панелі, а екрани тепер світяться грізним червоним кольором замість м’якого холодного білого кольору в стандартній моделі. Сидіння вкриті штучною замшею та перфоровані червоними вставками й мають ківшеподібну форму.

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В компанії Nissan не змінювали електромотори, підвіску та гальма автомобіля, однак параметри налаштувань цих агрегатів були змінені інженерами підрозділу Nismo. Саме тому, реакція на дросельну заслінку, імовірно, буде швидшою та агресивнішою, а також більшу частину крутного моменту між двигунами розподілять на задню вісь.

Новий Nissan Ariya Nismo доступний в 6 нових кольорах

Звуки прискорення, які лунають з динаміків аудіосистеми, коли ви тиснете на газ також були перероблені, щоб вони більше нагадували гоночний автомобіль Формули E, про який Nissan з гордістю згадував у презентації, зазначивши, що це єдиний японський виробник, який бере участь у цьому чемпіонаті.

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В компанії ще не оголосили на яких саме ринках новий Nissan Ariya надійде у продаж. Цікаво що, Leaf Nismo був спеціальною версією лише для Японії, а тому, можливо, Ariya Nismo чекає схожа доля. Вартість моделі також оголосять згодом.

Варто очікувати, що ціна нової версії електричного кросовера може бути меншою за конкурентів, адже деякі з них можуть похвалитися більшими показниками, ніж Ariya Nismo. Наприклад, Kia EV6 GT пропонує 576 кінських сил, а Hyundai Ioniq 5 N має 641 кінську силу, порівняно з 429 кінських сил Ariya Nismo у топовій версії.