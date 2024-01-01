Nissan готує брата-близнюка Renault Twingo

Як передає Autocar, новинка базуватиметься на платформі Ampr Small, яка лежить в основі майбутнього Twingo, а також більших Renault 4 й 5. Генеральний директор Nissan Макото Учіда заявив, що компанія планує повернутися до європейського сегменту міських автомобілів вперше за понад десять років, використовуючи основу, надану французькою компанією.

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Окрім цього, компанія незабаром презентує електричного наступника Micra, що також використовуватиме платформу Ampr Small й дебютує у 2025 році. Учіда додав, що він хоче зберегти позитивну динаміку технічної співпраці двох фірм й з субкомпактною моделлю.

Інших подробиць щодо майбутньої новинки не було розкрито, але очільник Nissan підкреслив, що ключовою причиною співпраці з Ampere є скорочення витрат на розробку та терміни, які виникають завдяки використанню попередньо розробленої платформи. Раніше Renault заявила, що Twingo пропонуватиметься менш ніж за 22 000 доларів.

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“Ми прагнемо створити розумний автомобіль для водіїв майбутнього, який буде корисним для клієнтів, для нас і для Ampere. Цей автомобіль забезпечить зручність і розширену функціональність, які відчувають клієнти, але в невеликих розмірах і за привабливою та доступною ціною”, – сказав Учіда