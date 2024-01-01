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Nissan готує брата-близнюка Renault Twingo

Японський автовиробник розпочав розробку нового електричного компактного авто, що буде дуже близьким до Renault Twingo. Повідомляється, що розробка моделі ведеться разом зі спеціалістами підрозділу Ampere EV.
Nissan підтвердив виробництво нової моделі, що буде братом Renault Twingo - Auto24

Модельний ряд Nissan незабаром поповнить новий компактний електромобіль

Данило Северенчук
logo31 жовтня, 17:00
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Як передає Autocar, новинка базуватиметься на платформі Ampr Small, яка лежить в основі майбутнього Twingo, а також більших Renault 4 й 5. Генеральний директор Nissan Макото Учіда заявив, що компанія планує повернутися до європейського сегменту міських автомобілів вперше за понад десять років, використовуючи основу, надану французькою компанією.

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Окрім цього, компанія незабаром презентує електричного наступника Micra, що також використовуватиме платформу Ampr Small й дебютує у 2025 році. Учіда додав, що він хоче зберегти позитивну динаміку технічної співпраці двох фірм й з субкомпактною моделлю.

Інших подробиць щодо майбутньої новинки не було розкрито, але очільник Nissan підкреслив, що ключовою причиною співпраці з Ampere є скорочення витрат на розробку та терміни, які виникають завдяки використанню попередньо розробленої платформи. Раніше Renault заявила, що Twingo пропонуватиметься менш ніж за 22 000 доларів.

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“Ми прагнемо створити розумний автомобіль для водіїв майбутнього, який буде корисним для клієнтів, для нас і для Ampere. Цей автомобіль забезпечить зручність і розширену функціональність, які відчувають клієнти, але в невеликих розмірах і за привабливою та доступною ціною”, – сказав Учіда

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