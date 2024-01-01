Новий Nissan Leaf буде зменшеною версією кросовера Ariya

Шпигуни Carscoops помітили тестовий прототип Nissan Leaf 3-го покоління під час випробувань на дорогах загального користування. Очікується, що новий компактний кросовер дебютує вже у 2025 році й матиме спільну платформу з Ariya.

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Новинка буде серійною версією концепту Nissan Chill-Out 2021 року. Прототип відрізняється короткими звисами та задніми дверними ручками інтегрованими у стійку та спойлером ззаду. Елементи оптику приховані суцільним камуфляжем, проте, експерти прогнозують що вони значною мірою будуть перенесені з шоу-кара.

Компактний електромобіль від Nissan матиме спільну основу CMF-EV з більшою Ariya, а також Renault Megane/Scenic E-Tech і майбутнім Alpine A390. Платформа сумісна з установками з одним і подвійним електродвигуном, що потенційно робить новий Leaf значно потужнішим порівняно з його попередником. Крім того, очікується, що ефективніша батарея забезпечить Leaf на 25 відсотків більший запас ходу – орієнтовно 426 км.

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Згідно з останніми звітами, новий Nissan Leaf презентують у березні 2025 року, хоча глобальний дебют може відбутися й раніше. За прогнозами, збиратимуть новинку на британському заводі Nissan у Сандерленді, де зараз випускаються Juke і Qashqai.