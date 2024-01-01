Nissan підтвердив випуск плагін-гібридного Rogue PHEV

Як Car&Driver, новинка дебютує наступного року й буде доступна як модель 2026 модельного року в США. Подробиць щодо майбутньої новинки дуже мало. Очікується, що кросовер запозичить гібридну установку Mitsubishi Outlander PHEV.

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Північноамериканський Outlander оснащений 2,4-літровим чотирициліндровим двигуном із двома електромоторами, що забезпечує загальну потужність у 248 кінських сил. Однак, нещодавно Mitsubishi представила оновлений варіант плагіна. Детальніше про нього читайте у нашому матеріалі.

Цілком вірогідно, що Nissan використає саме цю покращену гібридну установку для майбутнього Rogue PHEV. Компанія Nissan також підтвердила, що слідом за Rogue PHEV з’являться моделі e-Power, які дебютують у 2026 році. Які саме автомобілі з поточного модельного ряду автовиробника отримають опцію e-Power, на разі невідомо.

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Фактично, ці моделі будуть електромобілями з подовженим запасом ходу. На відміну від традиційних гібридів, колеса приводяться в рух виключно електродвигунами, а бензиновий двигун виконує роль генератора для підзарядки акумулятора.