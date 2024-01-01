Nissan подтвердил выпуск плагин-гибридного Rogue PHEV

Как Car&Driver, новинка дебютирует в следующем году и будет доступна как модель 2026 модельного года в США. Подробностей о будущей новинке очень мало. Ожидается, что кроссовер позаимствует гибридную установку Mitsubishi Outlander PHEV.

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Североамериканский Outlander оснащен 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем с двумя электромоторами, обеспечивающим общую мощность в 248 лошадиных сил. Однако, недавно Mitsubishi представила обновленный вариант плагина. Подробнее о нем читайте в нашем материале.

Вполне вероятно, что Nissan использует именно эту улучшенную гибридную установку для будущего Rogue PHEV. Компания Nissan также подтвердила, что вслед за Rogue PHEV появятся модели e-Power, которые дебютируют в 2026 году. Какие именно автомобили из текущего модельного ряда автопроизводителя получат опцию e-Power, на данный момент неизвестно.

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Фактически, эти модели будут электромобилями с удлиненным запасом хода. В отличие от традиционных гибридов, колеса приводятся в движение исключительно электродвигателями, а бензиновый двигатель выполняет роль генератора для подзарядки аккумулятора.