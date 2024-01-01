Mitsubishi представила обновленный Outlander PHEV

Как передает Carscoops, новый Outlander PHEV получил едва заметные изменения в дизайне экстерьера и интерьера. Кроссовер имеет новую решетку радиатора, характерные 20-дюймовые колеса с шестью спицами и измененные задние фонари. Однако, главным отличием рестайлинговой модели является новая гибридная установка.

Читайте также: В Украине появился новый пикап Mitsubishi L200: какая цена

Как и текущая версия кроссовера, новый Outlander PHEV оснащен 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 134 л.с. и 203 Нм крутящего момента, работающим с электродвигателем на 114 "лошадей" и 255 Нм на передней оси и более мощным мотором на задней, выдающим 134 лошадиные силы и 195 Нм.

Mitsubishi говорит, что общая мощность системы составляет 302 л.с. и этого достаточно, чтобы достичь первой сотни за 7,9 секунды. Гибридная установка работает в паре с новой батареей емкостью 27 кВт-ч. Она позволяет автомобилю преодолевать до 86 км на электротяге.

Также интересно: Honda, Nisssan и Mitsubishi официально объявили об объединении для производства электромобилей

Кроме этого, компания увеличила топливный бак. Теперь его объем составляет 53 литра и этого хватит на 844 км при условии полного заряда батареи. К слову, водителям доступны несколько различных режимов движения. Например, есть режим только для электромобилей, последовательный гибридный режим, где двигатель генерирует электроэнергию, когда это необходимо, и параллельный гибридный режим, где электродвигатель и двигатель работают в паре.

Также можно воспользоваться режимом экономии, который поддерживает уровень заряда аккумулятора, и режимом зарядки, что заряжает аккумулятор во время движения. Как и текущая модель, обновленный Outlander PHEV поставляется со стандартными разъемами Type 2 и CHAdeMO.

Самым заметным обновлением в салоне является новый 12,3-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, который заменяет старую 9,0-дюймовую систему и работает с новым улучшенным программным обеспечением. Также есть новые аудиосистемы Yamaha с восемью и 12 динамиками и 15-ваттное беспроводное зарядное устройство для смартфона. Автопроизводитель заявил, что шасси кроссовера было перенастроено, чтобы повысить предсказуемость управляемости.

Читайте также: Тест-драйв Mitsubishi Outlander: какая твоя стихия

Также инженеры изменили шины, амортизаторы и упругость пружин для лучшего комфорта езды и усовершенствовали руль, чтобы сделать его легче при парковке и одновременно обеспечить больше обратной связи на средних и высоких скоростях. Компания не объявила стоимость новинки. Ожидается, что цена нового Mitsubishi Outlander PHEV станет известна, когда первые автомобили появятся у дилеров.