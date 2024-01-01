Тест-драйв Mitsubishi Outlander: где твоя стихия?

Первое знакомство с абсолютно новым Mitsubishi Outlander у нас состоялось зимой этого года, и тогда он произвел неизгладимое впечатление. Автомобиль настолько существенно отличался от своего предшественника, будто это были совершенно разные машины.

Правда, новое поколение Outlander удивило еще и ценой – она начиналась от 42 тысяч долларов. С тех пор курс гривны существенно просел, а ценник в нацвалюте остался на месте – от 1 599 тысяч гривен. Поэтому в долларах машина подешевела – теперь в начальной комплектации Intense она стоит 38 700 “вечнозеленых”.

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Топ-версия Ultimate сейчас оценена в 1 785 тысяч грн, то есть $43 200. Речь идет об имеющихся у дилеров машинах. Зато “Аутлендеры”, заказанные в производство, дороже на 80 тысяч грн. А те, что сделаны в прошлом году, где-то на столько же дешевле. Так что выбор есть, особенно учитывая то, что правительство собирается обложить импортируемые автомобили новым налогом.

Узнать больше о характеристиках Mitsubishi Outlander

Съезжаем с асфальта

У Mitsubishi Outlander очень агрессивная внешность – черная решетка радиатора выразительно контрастирует с белыми “клыками” и большими фонарями. Высокая оконная линия и стремительный силуэт кузова словно зовут в дорогу. Однако вряд ли за ее пределы: массивные пластиковые бамперы и длинная колесная база требуют осторожного ныряния в бугры и неровности.

Впрочем, по одежке всего лишь встречают, а провожают – после основательного общения и жизненных испытаний. В Mitsubishi Outlander – давние внедорожные гены.

Водителю доступны шесть режимов езды, три из них – для бездорожья: гравий, снег и грязь. Каменистых дорог в наших широтах не найти, снег в июле тоже не пойдет, поэтому выбираем режим MUD (грязь).

Выезжаем на песчаный полигон под Киевом, где проверяем внедорожные возможности полноприводных моделей. Mitsubishi ловко вращает всеми четырьмя колесами – иначе мы бы уже давно застряли. Система полного привода S-AWC (Super All Wheel Control) обеспечивает оптимальное распределение крутящего момента между колесами для улучшения динамики, управляемости и проходимости автомобиля.

На участки, которые имеют много больших углублений или бугров, лучше не попадать. Ведь бамперы могут зацепиться. К тому же система не стабильно справляется с диагональным вывешиванием, когда в воздухе зависают сразу два противоположных колеса. Неровности такого типа (качели) лучше проходить ходом. Зато если надо съехать с высокой горы, система спуска надежно вывезет внедорожник на ровную поверхность – медленно, но уверенно.

В общем, для большинства ситуаций, в которые попадает водитель современного кроссовера, возможностей Outlander'а хватает с головой. Заехать на отдаленный пляж, безлюдное место в лесу с поляной грибов или на берег реки – этот внедорожник сможет. Единственное, что управлять им надо очень осторожно.

Интересно, что на бездорожье оказались полезными большие колесные диски. Ведь у Outlander с 20-дюймовыми дисками клиренс составляет 21 см, а на 18-х колесах он на 5 мм меньше.

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На трассу!

Выезжая на асфальт, Outlander полностью перерождается. Он становится большим комфортным автомобилем, который предоставляет возможность пассажирам использовать все современные прелести жизни. Они плывут на этом корабле почти в абсолютной тишине – шумоизоляция и двойные окна делают свое дело.

Под капотом у нас 2,5-литровый атмосферник PR25DD, знакомый украинцам по Nissan X-Trail/Rogue. Он проверенный временем, но имеет современные технологии – в отличие от предыдущей генерации двигателей этой серии, получил непосредственный впрыск топлива и специальное покрытие цилиндров для улучшения экономичности. Однако ГБО в него поставить трудно и дорого, вряд ли себя окупит.

Двигатель Mitsubishi Outlander выдает 185 лошадиных сил и 245 Нм крутящего момента. Чтобы добраться до максимума момента, его надо крутить почти до 4 тысяч. Коробка передач – самый современный вариатор, который имитирует 8 передач. Он мягко и быстро передает момент – разгон оказывается мощным и достаточно стремительным. Хотя масса машины чувствуется.

Для асфальта в Outlander можно выбрать тоже три режима вождения – экономичный, нормальный и... здесь нет привычного режима Sport. Вместо него существует Tarmak – именно этот режим быстрее реагирует на нажатие педали газа, фиксирует обороты на значительно более высокой отметке и обеспечивает острые реакции при управлении.

Руль имеет толстый обод, поэтому его приятно держать в руках. И чувствительность управления на порядок выше, чем у предшественника. Даже учитывая слишком мягкую подвеску, машина четко и быстро выполняет команды водителя. Поэтому понимаешь, что этот кроссовер создан именно для покорения ровных дорог.

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Производитель декларирует средний расход на уровне чуть более 8 литров, а в городском режиме – 10,5 л на сто километров пути. Эти показатели очень близки к реальным, и для большого внедорожника они более чем приемлемы.

Приятное ощущение и от системы тормозов. Тормозные диски по сравнению с предыдущим поколением стали значительно больше. И для этого темперамента двигателя динамика замедления абсолютно адекватная.

Большой и просторный

Еще одна интересная особенность нового Outlander – его размеры. Он большой внешне – с длиной в 471 см перешел в класс D-SUV. Водитель видит капот, созерцает в зеркало заднего вида целых два ряда сзади. Да, этот 7-местный салон достаточно просторный для такой компании. А кресла и особенно подголовники третьего ряда – едва ли не самые большие из тех, которые нам приходилось видеть в подобных кроссоверах.

Когда спинки третьего ряда сложены, то производитель декларирует 478 литров для груза. Если же сложить спинки второго ряда, то получается 1461 литров. И теперь можно себе представить, сколько всего необходимого может поместиться в нем. Багажник получил несколько отделений, даже предусмотрено место в подполье, куда складывается шторка багажника.

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В прошлый раз у нас на тест-драйве был Mitsubishi Outlander с белоснежно-белой кожей салона. Она придает ему изящный вид, однако такая оббивка не столь практична, как черная. В то же время качество черной кожи ничем не хуже – благодаря ромбовидной вышивке кресел и карт дверей интерьер выглядит дорого и престижно. Поверхность имеет специальный мягкий слой внутри, который добавляет комфорта и нежно воспринимаются на ощупь. Так же эта ромбовидная вышивка есть на дверях, и все это выглядит на самом деле премиально.

Среди технологических вещей – беспроводное соединение со смартфоном, аудиосистема BOSE с 10 динамиками и сабвуфером, огромная цифровая панель приборов на 12,3 дюйма, а вот экран мультимедийной системы мог бы быть и больше.

Дорога победила

Таким образом, реальный кайф от езды на этом корабле получаешь во время дальних путешествий или поездок за город, когда выезжаешь на трассу и можешь включить круиз-контроль. Этот Outlander держит дорогу уверенно, чтобы водитель мог расслабленно покрывать километры, а пассажиры – лениво дремать или проводить время за гаджетами.

Автомобиль с первого взгляда запоминается дизайном, он приятный в управлении и богато оснащен. Поэтому именно на нем приятно отправляться на отдых с семьей.

С ценами и комплектациями можно ознакомиться по ссылке