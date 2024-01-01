Тест-драйв Mitsubishi Outlander: яка твоя стихія?

Перше знайомство з абсолютно новим Mitsubishi Outlander у нас відбулося взимку цього року, і тоді він справив незабутнє враження. Автомобіль настільки суттєво відрізнявся від свого попередника, ніби це були абсолютно різні машини.

Щоправда, нове покоління Outlander здивувало ще й ціною – вона починалась від 42 тисяч доларів. Відтоді курс гривні суттєво просів, а цінник у нацвалюті залишився на місці – від 1 599 тисяч гривень. Тож у доларах машина подешевіла – тепер в початковій комплектації Intense вона коштує 38 700 “вічнозелених”.

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Топверсія Ultimate зараз оцінена в 1 785 тисяч грн, тобто $43 200. Мова йде про наявні у дилерів машини. Натомість “Аутлендери”, замовлені у виробництво, дорожчі на 80 тисяч грн. А ті, що зроблені торік, десь на стільки ж дешевші. Так що вибір є, особливо зважаючи на те, що уряд збирається обкласти імпортовані автомобілі новим податком.

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З’їжджаємо з асфальту

У Mitsubishi Outlander дуже агресивна зовнішність – чорна решітка радіатора виразно контрастує з білими “іклами” та великими ліхтарями. Висока віконна лінія та стрімкий силует кузова немов кличуть в дорогу. Однак навряд чи за її межі: масивні пластикові бампери та довга колісна база потребують обережного пірнання у горби та нерівності.

Втім, за вбранням лише зустрічають, а проводжають – після ґрунтовного спілкування та життєвих випробувань. У Mitsubishi Outlander – давні позашляхові гени.

Водію доступно шість режимів їзди, три з них – для бездоріжжя: гравій, сніг і багнюка. Кам’янистих доріг в наших широтах не знайти, сніг в липні теж не часі, тому обираємо режим MUD (багнюка).

Виїжджаємо на піщаний полігон поблизу Києва, де перевіряємо позашляхові можливості повнопривідних моделей. Mitsubishi вправно обертає усіма чотирма колесами – інакше ми б уже давно застрягли. Система повного приводу S-AWC (Super All Wheel Control) забезпечує оптимальний розподіл крутного моменту між колесами для поліпшення динаміки, керованості та прохідності автомобіля.

На ділянки, які мають багато великих заглиблень чи горбів, краще не потрапляти. Адже бампери можуть зачепитись. До того ж система не стабільно справляється з діагональним вивішуванням, коли у повітрі зависають одразу два протилежні колеса. Нерівності такого типу (гойдалки) краще проходити ходом. Натомість коли треба з’їхати з високої гори, система спуску надійно вивезе позашляховик на рівну поверхню – повільно, але впевнено.

Загалом, для більшості ситуацій, в які потрапляє водій сучасного кросовера, можливостей Outlander’а вистачає з головою. Заїхати на віддалений пляж, безлюдне місце у лісі з галявиною грибів чи на берег річки – цей позашляховик зможе. Єдине, що керувати ним треба дуже обережно.

Цікаво, що на бездоріжжі виявилися корисними великі колісні диски. Адже у Outlander з 20-дюймовими дисками кліренс становить 21 см, а на 18-х колесах він на 5 мм менший.

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На трасу!

Виїжджаючи на асфальт, Outlander повністю перероджується. Він стає великим комфортним автомобілем, який надає можливість пасажирам використовувати всі сучасні принади життя. Вони пливуть на цьому кораблі майже в абсолютній тиші – шумоізоляція та подвійні вікна роблять свою справу.

Під капотом у нас 2,5-літровий атмосферник PR25DD, знайомий українцям за Nissan X-Trail/Rogue. Він перевірений часом, але має сучасні технології – на відміну від попередньої генерації двигунів цієї серії, отримав безпосереднє впорскування пального та спеціальне покриття циліндрів для покращення економічності. Однак ГБО в нього поставити важко і дорого, навряд чи себе окупить.

Наразі двигун Mitsubishi Outlander видає 185 кінських сил і 245 Нм обертального моменту. Щоб дістатися до максимуму моменту, його треба крутити майже до 4 тисяч. Коробка передач тут – найсучасніший варіатор, який імітує 8 передач. Він м’яко та швидко передає момент – розгін виявляється потужним та достатньо стрімким. Хоча маса машини відчувається.

Для асфальту в Outlander можна обрати теж три режими водіння – економічний, нормальний та… тут немає звичного режиму Sport. Замість нього існує Tarmak – саме цей режим швидше реагує на натискання педалі газу, фіксує оберти на значно вищій позначці та забезпечує найгостріші реакції під час керування.

Кермо має товстий обід, тож його приємно тримати в руках. Та й чутливість керування на порядок вища, ніж у попередника. Навіть враховуючи надто м’яку підвіску, машина чітко і швидко виконує команди водія. Тож розумієш, що цей кросовер створений саме для підкорення рівних доріг.

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Виробник декларує середню витрату для цього автомобіля на рівні трохи більш ніж 8 літрів, а в міському режимі – 10,5 л на сто кілометрів шляху. Ці показники дуже близькі до реальних, і для великого позашляховика вони більш ніж прийнятні.

Приємне відчуття і від системи гальм. Гальмівні диски у порівнянні із попереднім поколінням стали значно більшими. І для цього темпераменту двигуна динаміка уповільнення абсолютно адекватна.

Великий та просторий

Ще одна цікава особливість нового Outlander – його розміри. Він великий зовні – з довжиною в 471 см перейшов у клас D-SUV. Водій бачить капот, споглядає у дзеркало заднього виду аж два ряди ззаду. Так, цей 7-місний салон достатньо просторий для такої компанії. А крісла та особливо підголовники третього ряду – чи не найбільші з тих, які нам доводилось бачити в подібних кросоверах.

Коли спинки третього ряду складені, то виробник декларує аж 478 літрів для вантажу. Якщо ж скласти спинки другого ряду, то виходить 1461 літрів. І тепер можна собі уявити, скільки всього необхідного може поміститись у ньому. Багажник має кілька відділень, навіть передбачено місце в підпіллі, куди складається шторка багажника.

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Минулого разу у нас на тест-драйві був Mitsubishi Outlander з білосніжно-білою шкірою салону. Вона надає йому витонченого вигляду, однак не настільки практична, як чорна. Водночас якість чорної шкіри нічим не гірша – завдяки ромбоподібній вишивці крісел та карт дверей інтер’єр виглядає дорого та престижно. Оббивка має спеціальний м’який шар всередині, який додає комфорту та ніжно сприймаються на дотик. Так само ця ромбоподібна вишивка є на дверях, і все це виглядає насправді преміально.

Серед технологічних речей – бездротове з’єднання зі смартфоном, аудіосистема BOSE з 10 динаміками і сабвуфером, величезна цифрова панель приладів на 12,3 дюйма, а от екран мультимедійної системи міг би бути й більшим.

Дорога перемогла

Таким чином, реальний кайф від їзди на цьому кораблі отримуєш під час далеких подорожей чи поїздок за місто, коли виїжджаєш на трасу і можеш увімкнути круїз-контроль. Цей Outlander тримає дорогу впевнено, щоб водій міг розслаблено покривати кілометри, а пасажири – ліниво дрімати чи проводити час за гаджетами.

Автомобіль має дизайн, що запам’ятовується з першого погляду, він приємний в керуванні та багато оснащений. Тож саме на ньому приємно вирушати на відпочинок з родиною.

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