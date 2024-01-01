Mitsubishi готує позашляховик-мінівен

Mitsubishi може додати позашляховий мінівен до своєї старої лінійки. У звіті, опублікованому в четвер Automotive News, стверджується, що японський автовиробник готує серійну версію концептуального автомобіля DX, представленого в жовтні минулого року.

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Він з’явиться пізніше цього десятиліття, і це один із двох міцних автомобілів, які, як повідомляється, автовиробник продемонстрував у своєму новому плані Momentum 2030, представленому північноамериканським дилерам цього тижня.

Марк Чаффін, президент і генеральний директор Mitsubishi Motors у Північній Америці, повідомив дилерам, що компанія випустить дві абсолютно нові моделі в сегментах, «у яких компанія зараз не конкурує». Це на додаток до того, що автовиробник планує випускати новий або «повністю оновлений» автомобіль кожного фінансового року між 2026 і 2030 роками.

Мінівен на шість осіб з рівною підлогою та гібридною силовою установкою, що підключається від мережі, дебютував у 2023 році, виглядаючи як футуристичний марсіанський ровер. Він мав підвищену підвіску, рясні обшивки, передні та задні захисні пластини, масивні шини та систему повного приводу.

Відповідно до звіту, Mitsubishi спиратиметься на своє партнерство з Nissan, що може призвести до випуску нової вантажівки для США, але компанія залишається без зобов’язань. У компанії також є плани замінити Mirage новою моделлю початкового рівня — компактним плагін-гібридним кросовером — до кінця 2025 року, що зробить можливість міцного мінівена найцікавішою пропозицією в розробці.