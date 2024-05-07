Зазвичай, більшість власників обирають кемпери на базі шасі Mercedes Sprinter, Ford Transit чи інших фургонів, однак майстри Nomadic Van Life вирішили створити дім на колесах на базі Mitsubishi Delica.

Виробництво оригінального фургона почалось в 1968 році. Автомобіль мав зайняти роль універсального фургона від Mitsubishi. Попит на модель був гарним, тому у 1979 році з’явилось друге покоління. Разом з ним японський автовиробник презентував пасажирську версію з назвою Star Wagon.

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У 1982 році Mitsubishi почала пропонувати опційний повний привід для Delica, а у 1986 був представлений Delica/ Starwagon L300. Саме такий повнопривідний автомобіль обрали майстри Nomadic Van Life. Спершу вони повністю переробили стандартну 4-ступеневу АКПП, додали роздавальну коробку та модифікували 2,5-літровий двигун Mitsubishi 4D56.

Команда збільшила потужність двигуна до налаштувань Stage 3, яке складається з нової систему турбонаддуву, інтеркулера, паливного насоса, і двостороннього вихлопу. Як повідомляється, максимальна швидкість становить 121 км/год.

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Підвіска також зазнала змін. Замість стандартних амортизаторів, кемпер оснастили задніми пневматичними амортизаторами Monroe та оновленими передніми амортизаторами Tough Dog. В стандартне оснащення фургона входить: розкладний тент, який може слугувати також шторкою для душу, ніші для зберігання, драбина (для доступу на дах), додаткові протитуманні фари, камера заднього виду, тримач запасного колеса та каністр.

В салоні кемпер також має чудове оснащення. Майстри попрацювали над компонуванням простору, тому всередині компактного фургона вдосталь місця для декількох людей. Він має дерев’яну підлогу, кузовні панелі обшиті сірою тканиною й систему висувних ящиків, з відкидними панелями для ліжка.

За сидіннями пасажира є потаємна шафа, де сховано надувний матрац з компресором та спальний мішок. Також фургон оснащений інвертором на 1000 Вт й дизельним обігрівачем салону з системою керування.

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Водночас кабіну водія вирішили залишити в автентичному стані, проте майстри дещо змінили центральну консоль, додавши два підсклянники й дерев’яний лоток для речей. Як повідомляється, вартість фургона становить 39 500 доларів.