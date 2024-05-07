Обычно, большинство владельцев выбирают кемперы на базе шасси Mercedes Sprinter, Ford Transit или других фургонов, однако мастера Nomadic Van Life решили создать дом на колесах на базе Mitsubishi Delica.

Производство оригинального фургона началось в 1968 году. Автомобиль должен был занять роль универсального фургона от Mitsubishi. Спрос на модель был хорошим, поэтому в 1979 году появилось второе поколение. Вместе с ним японский автопроизводитель представил пассажирскую версию с названием Star Wagon.

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В 1982 году Mitsubishi начала предлагать опциональный полный привод для Delica, а в 1986 был представлен Delica/ Starwagon L300. Именно такой полноприводный автомобиль выбрали мастера Nomadic Van Life. Сначала они полностью переделали стандартную 4-ступенчатую АКПП, добавили раздаточную коробку и модифицировали 2,5-литровый двигатель Mitsubishi 4D56.

Команда увеличила мощность двигателя до настроек Stage 3, которое состоит из новой систему турбонаддува, интеркулера, топливного насоса, и двустороннего выхлопа. Как сообщается, максимальная скорость составляет 121 км/ч.

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Подвеска также претерпела изменения. Вместо стандартных амортизаторов, кемпер оснастили задними пневматическими амортизаторами Monroe и обновленными передними амортизаторами Tough Dog. В стандартное оснащение фургона входит: раскладной тент, который может служить также шторкой для душа, ниши для хранения, лестница (для доступа на крышу), дополнительные противотуманные фары, камера заднего вида, держатель запасного колеса и канистр.

В салоне кемпер также имеет отличное оснащение. Мастера поработали над компоновкой пространства, поэтому внутри компактного фургона достаточно места для нескольких человек. Он имеет деревянный пол, кузовные панели обшиты серой тканью и систему выдвижных ящиков, с откидными панелями для кровати.

За сиденьями пассажира есть потайной шкаф, где спрятан надувной матрас с компрессором и спальный мешок. Также фургон оснащен инвертором на 1000 Вт и дизельным обогревателем салона с системой управления.

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В то же время кабину водителя решили оставить в аутентичном состоянии, однако мастера несколько изменили центральную консоль, добавив два подстаканника и деревянный лоток для вещей. Как сообщается, стоимость фургона составляет 39 500 долларов.