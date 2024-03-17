Европейская компания Simple Vans создала уникальное предложение - опционный пакет для фургонов, который всего за 1000 долларов превращает их в полноценный кемпер. Набор включает несколько панелей, которые после монтажа создают полноценное жилое пространство в грузовом отсеке авто.

Компания создала самый простой способ приобрести кемпер, но для этого вам придется уже быть владельцем компактного фургона, ведь Simple Vans всего лишь предлагает специальные наборы для переоборудования.

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Как заявляет Simple Vans процесс установки дополнительного оснащения займет 8- 9 часов, однако, он не является очень сложным. Дело в том, что все компоненты изготовлены из дерева. После завершения работ, в результате вы получаете полноценное жилое пространство.

Он имеет раздвижную кровать, места для хранения и даже портативный санузел, а также места для размещения портативного генератора. Конечно недостатком этого предложения является то, что дополнительное оснащение является достаточно скромным и большинство вещей, например резервуары для воды, плиты, или дополнительное освещение придется покупать самостоятельно.

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Однако, компания учла это, а потому разработала другие, несколько более дорогие предложения с холодильниками, выдвижными блоками камбуза, столиками и с большим количеством ниш, чтобы удовлетворить прихоти любого покупателя. К тому же Simple Vans - это французский производитель, а потому пока они доставляют только в пределах Европы.