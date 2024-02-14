Осваивать новые транспортные ниши стало престижно. Lexus и Volvo никогда не брались за тему минивэнов, а недавно их выпустили. Теперь вот Porsche возьмется за электрический фургон.

Руководитель дизайна Porsche Питер Варга заявил, что фургон "очень интересен" в сочетании с роскошью. Этот ответ прозвучал на одном из пресс-мероприятий, когда у него поинтересовались, подходит ли электрический фургон для бренда. Скажем, на основе семейного фургона для шести человек Porsche Renndienst.

"Думаю, да. Это хорошая машина, она хорошо выглядит, а почему бы и нет? Фургон как продукт, как идея или концепция нового автомобиля, теперь очень интересен в сочетании с роскошью. Мне очень нравится фургон. Это мое личное мнение", - признался главный дизайнер экстерьера Porsche Питер Варга.

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Он рассказал, что ему очень понравился роскошный фургон Toyota Alphard, который возил их по Сингапуру с большими сиденьями сзади. Так что все может быть. Близкий к этой теме Porsche Renndienst, вероятно, будет выглядеть значительно иначе.

Семейный фургон на шесть человек Porsche Vision "Renndienst". Фото: Porsche

Porsche может пойти по стопам Volvo с электрическим сверхроскошным фургоном. Volvo показала EM90 свой первый электрический минивэн в ноябре. У него "скандинавская гостиная на колесах" с капитанскими сиденьями премиум-класса, задними массажными сиденьями, подстаканниками и раскладным столиком.

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Салон имеет удивительный 15,6-дюймовый задний экран (в дополнение к 15,6-дюймовой информационно-развлекательной системе), который раскладывается для развлечений, бизнеса и тому подобное. Нажатием кнопки электрический фургон можно превратить в кинотеатр, зал заседаний для деловых встреч или даже спальню.

Эксперты прогнозируют, что электрический Volvo EM90 может стать подсказкой для создания электрического Porsche такого же класса. Фото: Volvo

Это очень хороший образец, поскольку EM90 питается от батареи мощностью 116 кВт и имеет диапазон до 738 км. И он уже реальный - начал сходить с конвейера на прошлой неделе. Его стоимость 0 в Китае стартует с $114 00, поставки ожидаются в следующем месяце.

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Но пока появится электрический фургон Porsche, то стоит воспользоваться новым Macan EV, который производитель показал в прошлом месяце. Это уже реальный спортивный электрический внедорожник с запасом хода 613 км. Он имеет быструю зарядку от 0% до 80% за 21 минуту.

Но если и это не удовлетворит, то при необходимости, не дожидаясь электрического Porsche, можно взять электрический минивэн класса L Volkswagen ID. Buzz. Он в семейной линейке всегда под рукой и отпускается без очереди.

В ожидании электрического фургона Porsche пока можно воспользоваться электрической моделью класса L Volkswagen ID. Buzz из семейной продуктовой номенклатуры производителя. Фото: Porsche