Далеко не секрет, что автомобили часто становятся объектами внимания воров, однако только посмотрите, как "элегантно" они сделали свое дело с этим зеленым Taycan, использовав лишь ножницы по металлу.

Инцидент произошел в Дюссельдорфе, Германия. Один из пользователей Reddit опубликовал фотографии странного преступления, которое произошло с его другом.

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Зеленый Porsche Taycan был припаркован на дороге, где его заметили воры, которые решили похитить его фары. Они вырезали крылья ножницами для жести, чтобы отключить лампы. Бедный Taycan выглядит так, как будто его открыли ножом, как консервную банку.

Теперь владельца ожидает дорогостоящий ремонт: В зависимости от того, какие варианты освещения были установлены на заводе, комплекты фар могут стоить от 2830 до 3605 долларов США за каждую. В комплекте с фарой также идут модули управления, которые стоят почти 900 долларов.

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Крылья стоят более 650 долларов за каждое, кроме того, владельцу придется их покрасить, и оплатить стоимость установки и доставки, а значит общая стоимость восстановления этого Taycan составляет около $10 000. Это не первый случай, когда воры нацеливаются на фары Taycan. На форуме также есть другой пост о том, как в 2021 году воры отобрали фары с другого, на это и раз серебристого, Porsche.

В общем, история о кражах фар на автомобилях Porsche началась еще со времен выпуска первого поколения Cayenne. Конструктивная особенность этого авто позволяла снять фару без дополнительных средств примерно за 30 секунд. Именно поэтому, в сети можно найти сотни, или вообще тысячи фото случаев подобных краж.