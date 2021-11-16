Буквально "выцарапал глаза" элитному кроссоверу.

Уличная камера наблюдения зафиксировала кражу передних фар Porsche Cayenne, которая произошла с молниеносной скоростью – на все ушло около 15 секунд, а процесс “деинсталляции” занял у злоумышленника не больше 10 секунд!

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И это не единичный случай, а настоящее бедствие для владельцев автомобилей марки Porsche, а также дорогих внедорожников группы Volkswagen. Очевидно, определенная конструктивная особенность делает оптику этих автомобилей лакомой и легкой добычей для злоумышленников.



В частности, злоумышленники охотятся на переднюю оптику Porsche Cayenne и Panamera, которые, очевидно, можно довольно быстро демонтировать. Несмотря на премиальный класс автомобилей Porsche, не удивительно, что цена деталей для них на вторичном рынке является достаточно высокой. Передняя оптика для Cayenne, например, на одной из популярных онлайн-площадок в Украине стоит 30-60 тысяч гривен, в зависимости от года выпуска авто.

К сожалению, на видео нет таймкода, поэтому не ясно, когда произошла эта дерзкая кража – глубокой ночью или вечером. Можно заметить лишь, что на дороге есть движение машин, а уличное освещение уже включено. Не отпугнула вора и сигнализация сработавшая на автомобиле.