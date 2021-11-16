Буквально "видряпав очі" елітному кросоверу.

Вулична камера спостереження зафіксувала крадіжку передніх фар Porsche Cayenne, яка відбулась із блискавичною швидкістю – на все пішло близько 15 секунд, а процес “деінсталяції” зайняв у зловмисника не більше 10 секунд!

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І це не поодинокий випадок, а справжнє лихо для власників автомобілів марки Porsche, а також дорогих позашляховиків групи Volkswagen. Очевидно, певна конструктивна особливість робить оптику цих автомобілів ласою і легкою здобиччю для зловмисників.



Зокрема, зловмисники полюють на передню оптику Porsche Cayenne та Panamera, які, очевидно, можна досить швидко демонтувати. Зважаючи на преміальний клас автомобілів Porsche, не дивно, що ціна деталей для них на вторинному ринку є досить високою. Передня оптика для Cayenne, наприклад, на одному з популярних онлайн-майданчиків в Україні коштує 30–60 тисяч гривень, залежно від року випуску авто.

На жаль, на відео немає таймкоду, тому не ясно, коли відбулась ця зухвала крадіжка – глибокої ночі чи увечері. Можна помітити лише, що на дорозі є рух машин, а вуличне освітлення вже увімкнене. Не відлякала крадія і сигналізація, що спрацювала на автомобілі.