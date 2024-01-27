Не секрет, що автомобілі часто стають об’єктами уваги злодіїв, проте лише подивіться, як “елегантно” вони зробили свою справу з цим зеленим Taycan, використавши ножиці по металу.

Інцидент стався в Дюссельдорфі, Німеччина. Один з користувачів Reddit опублікував фотографії дивного злочину, який стався з його другом.

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Зелений Porsche Taycan був припаркований на дорозі, де його помітили злодії, які вирішили викрасти його фари. Вони вирізали крила ножицями для жерсті, щоб відключити лампи. Бідолашний Taycan виглядає так, наче його відкрили ножем, як консервну банку.

Тепер власника очікує дорогий ремонт: Залежно від того, які варіанти освітлення були встановлені на заводі, комплекти фар можуть коштувати від 2830 до 3605 доларів США за кожну. В комплекті з фарою також йдуть модулі керування, які коштують майже 900 доларів.

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Крила коштують понад 650 доларів за кожне, крім того, власнику доведеться їх пофарбувати, й оплатити вартість встановлення й доставки, а отже загальна вартість відновлення цього Taycan становить близько $10 000. Це не перший випадок, коли злодії націлюються на фари Taycan. На форумі також є інший пост про те, як у 2021 році злодії відібрали фари з іншого, на це й раз сріблястого, Porsche.

Загалом, історія про крадіжки фар на автомобілях Porsche почалась ще з часів випуску першого покоління позашляховика Cayenne. Конструктивна особливість цього авто дозволяла зняти фару без додаткових засобів приблизно за 30 секунд. Саме тому, в мережі можна знайти сотні, або взагалі тисячі фото випадків подібних крадіжок.