Освоювати нові транспортні ніші стало престижно. Lexus та Volvo ніколи не бралися за тему мінівенів, а нещодавно їх випустили. Тепер ось Porsche візьметься за електричний фургон.

Керівник дизайну Porsche Пітер Варга заявив, що фургон "дуже цікавий" у поєднанні з розкішшю. Ця відповідь пролунала на одному з прес-заходів, коли у нього поцікавилися, чи підходить електричний фургон для бренду. Скажімо, на основі сімейного фургона для шести осіб Porsche Renndienst.

"Думаю, так. Це гарна машина, вона добре виглядає, а чому б і ні? Фургон як продукт, як ідея або концепція нового автомобіля, тепер дуже цікавий у поєднанні з розкішшю. Мені дуже подобається фургон. Це моя особиста думка", - зізнався головний дизайнер екстер’єру Porsche Пітер Варга.

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Він розповів, що йому дуже сподобався розкішний фургон Toyota Alphard, який возив їх по Сінгапуру з великими сидіннями ззаду. Так що все може бути. Близький до цієї теми Porsche Renndienst, ймовірно, виглядатиме значно інакше.

Сімейний фургон на шість осіб Porsche Vision «Renndienst». Фото: Porsche

Porsche може піти по стопах Volvo з електричним надрозкішним фургоном. Volvo показала EM90 свій перший електричний мінівен у листопаді. У нього "скандинавська вітальня на колесах" із капітанськими сидіннями преміумкласу, задніми масажними сидіннями, підсклянниками та розкладним столиком.

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Салон має дивовижний 15,6-дюймовий задній екран (на додаток до 15,6-дюймової інформаційно-розважальної системи), який розкладається для розваг, бізнесу тощо. Натисканням кнопки електричний фургон можна перетворити на кінотеатр, зал засідань для ділових зустрічей або навіть спальню.

Експерти прогнозують, що електричний Volvo EM90 може стати підказкою для створення електричного Porsche такого ж класу. Фото: Volvo

Це дуже гарний зразок, оскільки EM90 живиться від батареї потужністю 116 кВт і має діапазон до 738 км. І він уже реальний - почав сходити з конвеєра минулого тижня. Його вартість 0 у Китаї стартує з $114 00, постачання очікуються в наступному місяці.

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Але поки з’явиться електричний фургон Porsche, то варто скористатися новим Macan EV, який виробник показав минулого місяця. Це вже реальний спортивний електричний позашляховик з запасом ходу 613 км. Він має швидку зарядку від 0% до 80% за 21 хвилину.

Але якщо й це не вдовольнить, то при потребі, не чекаючи електричного Porsche, можна взяти електричний мінівен класу L Volkswagen ID. Buzz. Він у сімейній лінійці завжди під рукою і відпускається без черги.

В очікування електричного фургона Porsche поки можна скористатися електричною моделлю класу L Volkswagen ID. Buzz з родинної продуктової номенклатури виробника. Фото: Porsche