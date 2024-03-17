Європейська компанія Simple Vans створила унікальну пропозицію – опційний пакет для фургонів, що всього за 1000 доларів перетворює їх на повноцінний кемпер. Набір включає декілька панелей, які після монтажу створюють повноцінний житловий простір у вантажному відсіку авто.

Компанія створила найпростіший спосіб придбати кемпер, але для цього вам доведеться вже бути власником компактного фургона, адже Simple Vans всього лише пропонує спеціальні набори для переобладнання.

Читайте також: Звичайний Mercedes-Benz Sprinter обладнали повним приводом та перетворили на кемпер: фото

Як заявляє Simple Vans процес встановлення додаткового оснащення займе 8- 9 годин, проте, він не є дуже складним. Річ у тім, що усі компоненти виготовлені з дерева. Після завершення робіт, в результаті ви отримуєте повноцінний житловий простір.

Він має розсувне ліжко, місця для зберігання та навіть портативний санвузол, а також місця для розміщення портативного генератора. Звичайно недоліком цієї пропозиції є те, що додаткове оснащення є досить скромним й більшість речей, наприклад резервуари для води, плити, чи додаткове освітлення доведеться купувати самостійно.

Також цікаво: У Porsche задумались про електричний фургон

Однак, компанія врахувала це, а тому розробила інші, дещо дорожчі пропозиції з холодильниками, висувними блоками камбузу, столиками та з великою кількістю ніш, аби задовольнити забаганки будь-якого покупця. До того ж Simple Vans — це французький виробник, а тому наразі вони доставляють лише в межах Європи.