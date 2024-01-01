Mitsubishi готовит внедорожник-минивэн

Mitsubishi может добавить внедорожный минивэн к своей старой линейке. В отчете, опубликованном в четверг Automotive News, утверждается, что японский автопроизводитель готовит серийную версию концептуального автомобиля DX, представленного в октябре прошлого года.

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Он появится позже в этом десятилетии, и это один из двух прочных автомобилей, которые, как сообщается, автопроизводитель продемонстрировал в своем новом плане Momentum 2030, представленном североамериканским дилерам на этой неделе.

Марк Чаффин, президент и генеральный директор Mitsubishi Motors в Северной Америке, сообщил дилерам, что компания выпустит две совершенно новые модели в сегментах, "в которых компания сейчас не конкурирует". Это в дополнение к тому, что автопроизводитель планирует выпускать новый или "полностью обновленный" автомобиль каждый финансовый год между 2026 и 2030 годами.

Минивэн на шесть человек с ровным полом и гибридной силовой установкой, подключаемой от сети, дебютировал в 2023 году, выглядя как футуристический марсианский ровер. Он имел повышенную подвеску, обильные обшивки, передние и задние защитные пластины, массивные шины и систему полного привода.

Согласно отчету, Mitsubishi будет опираться на свое партнерство с Nissan, что может привести к выпуску нового грузовика для США, но компания остается без обязательств. У компании также есть планы заменить Mirage новой моделью начального уровня - компактным плагин-гибридным кроссовером - до конца 2025 года, что сделает возможность прочного минивэна самым интересным предложением в разработке.