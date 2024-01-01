Mitsubishi представила оновлений Outlander PHEV

Як передає Carscoops, новий Outlander PHEV отримав ледь помітні зміни в дизайні екстер’єру та інтер’єру. Кросовер має нову решітку радіатора, характерні 20-дюймові колеса з шістьма спицями та змінені задні ліхтарі. Однак, головною відмінністю рестайлінгової моделі є нова гібридна установка.

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Як і поточна версія кросовера, новий Outlander PHEV оснащений 2,4-літровим бензиновим двигуном потужністю 134 к.с. й 203 Нм крутного моменту, що працює з електродвигуном на 114 «коней» й 255 Нм на передній осі та потужнішим мотором на задній, що видає 134 кінські сили та 195 Нм.

Mitsubishi каже, що загальна потужність системи становить 302 к.с. й цього достатньо, аби досягнути першої сотні за 7,9 секунди. Гібридна установка працює в парі з новою батареєю ємністю 27 кВт-год. Вона дозволяє автівці долати до 86 км на електротязі.

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Окрім цього, компанія збільшила паливний бак. Тепер його об’єм становить 53 літри й цього вистачить на 844 км за умови повного заряду батареї. До слова, водіям доступні кілька різних режимів руху. Наприклад, є режим лише для електромобілів, послідовний гібридний режим, де двигун генерує електроенергію, коли це необхідно, і паралельний гібридний режим, де електродвигун і двигун працюють у парі.

Також можна скористатися режимом економії, який підтримує рівень заряду акумулятора, і режимом заряджання, що заряджає акумулятор під час руху. Як і поточна модель, оновлений Outlander PHEV поставляється зі стандартними роз’ємами Type 2 і CHAdeMO.

Найпомітнішим оновленням в салоні є новий 12,3-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи, який замінює стару 9,0-дюймову систему та працює з новим покращеним програмним забезпеченням. Також є нові аудіосистеми Yamaha з вісьмома та 12 динаміками та 15-ватний бездротовий зарядний пристрій для смартфона. Автовиробник заявив, що шасі кросовера було переналаштоване, аби підвищити передбачуваність керованості.

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Також інженери змінили шини, амортизатори та пружність пружин для кращого комфорту їзди й вдосконалили кермо, щоб зробити його легшим під час паркування та водночас забезпечити більше зворотного зв’язку на середніх та високих швидкостях. Компанія не оголосила вартість новинки. Очікується, що ціна нового Mitsubishi Outlander PHEV стане відома, коли перші автомобілі з’являться у дилерів.