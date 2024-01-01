В Україні з'явився новий пікап Mitsubishi L200: яка ціна

Принципово новий L200 шостого покоління базується на концепції «Жага до пригод» (Power for Adventure): дизайнери та інженери повністю переосмислили всі елементи автомобіля — від зовнішності з інтер'єром до трансмісії, двигуна і навіть рами.

Mitsubishi Motors планує випускати 200 тис. пікапів на рік, щоб продавати у понад 100 країнах світу. З початку серпня він з’явився в українських дилерів за ціною від 1 675 000 грн ($40 850).

До речі Mitsubishi, Nissan та Honda об'єднують зусилля заради електромобілів

Що нового у Mitsubishi L200:

Збільшений порівняно з попереднім поколінням простір салону і міцна рама

Новий турбодизельний двигун серії 4N16

Заново розроблена підвіска

Cистема повного приводу Super Select 4WD-II з оновленими режимами руху у всіх комплектаціях. Автомобіль уперше обладнано системою AYC (Active Yaw Control), яка передбачає вибіркове застосування гальм для оптимального розподілу крутного моменту між лівими та правими колесами для швидкого та безпечного проїзду повороту.

Фронтальна частина на основі переосмисленої концепції Dynamic Shield, інтер'єр зі збільшеним простором та покращеним комфортом.

Оновлена пасивна й активна безпека, поліпшена функціональність для широкого спектра завдань — від комерційного до сімейного використання.

Посилені можливості буксирування причепа. Максимальна вага причепа становить 3500 кг проти 3100 кг раніше.

Новий L200 повністю розроблений інженерами компанії Mitsubishi, він має три звичні форм-фактори кузова: одинарна, полуторна (з багажним відсіком за сидіннями) та подвійна кабіна. На українському ринку буде доступна версія з подвійною кабіною — з двома рядами сидінь, яка поєднує комфорт позашляховика з практичністю пікапа.

Новинка помітно збільшилася за розмірами порівняно із попереднім поколінням: довжина зросла до 5320 мм, ширина — до 1865 мм, а колісна база збільшилась на 130мм до 3130 мм. Такі покращення допомогли розширити внутрішній простір кабіни і розміри вантажної платформи.

Також цікаво як їздив минулий L200

Під капотом — новітній турбодизельний двигун з робочим об'ємом 2,4 л. Силовий агрегат серії 4N16 вирізняється сучасною конструкцією та більшою продуктивністю. Раму, підвіску й інші компоненти шасі інженери Mitsubishi розробили заново. Ходові якості значно підвищені ще й завдяки модернізації трансмісії, яка вперше в історії L200 отримала систему покращення керованості AYC (Active Yaw Control) у поєднанні із повним приводом Super Select 4WD-II.



Новий Mitsubishi L200 буде доступний в офіційній дилерській мережі Mitsubishi Motors в Україні з 01 серпня 2024 року. Для придбання доступні чотири комплектації: