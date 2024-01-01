В Украине появился новый пикап Mitsubishi L200: какая цена

Принципиально новый L200 шестого поколения базируется на концепции "Жажда приключений" (Power for Adventure): дизайнеры и инженеры полностью переосмыслили все элементы автомобиля - от внешности с интерьером до трансмиссии, двигателя и даже рамы.

Mitsubishi Motors планирует выпускать 200 тыс. пикапов в год, чтобы продавать в более чем 100 странах мира. С начала августа он появился у украинских дилеров по цене от 1 675 000 грн ($40 850).

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Что нового в Mitsubishi L200:

Увеличенное по сравнению с предыдущим поколением пространство салона и прочная рама

Новый турбодизельный двигатель серии 4N16

Заново разработанная подвеска

Система полного привода Super Select 4WD-II с обновленными режимами движения во всех комплектациях. Автомобиль впервые оборудован системой AYC (Active Yaw Control), которая предусматривает выборочное применение тормозов для оптимального распределения крутящего момента между левыми и правыми колесами для быстрого и безопасного проезда поворота.

Фронтальная часть на основе переосмысленной концепции Dynamic Shield, интерьер с увеличенным пространством и улучшенным комфортом.

Обновленная пассивная и активная безопасность, улучшенная функциональность для широкого спектра задач - от коммерческого до семейного использования.

Усиленные возможности буксировки прицепа. Максимальный вес прицепа составляет 3500 кг против 3100 кг ранее.

Новый L200 полностью разработан инженерами компании Mitsubishi, он имеет три привычные форм-факторы кузова: одинарная, полуторная (с багажным отсеком за сиденьями) и двойная кабина. На украинском рынке будет доступна версия с двойной кабиной - с двумя рядами сидений, которая сочетает комфорт внедорожника с практичностью пикапа.

Новинка заметно увеличилась по размерам по сравнению с предыдущим поколением: длина выросла до 5320 мм, ширина - до 1865 мм, а колесная база увеличилась на 130мм до 3130 мм. Такие улучшения помогли расширить внутреннее пространство кабины и размеры грузовой платформы.

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Под капотом - новейший турбодизельный двигатель с рабочим объемом 2,4 л. Силовой агрегат серии 4N16 отличается современной конструкцией и большей производительностью. Раму, подвеску и другие компоненты шасси инженеры Mitsubishi разработали заново.

Ходовые качества значительно улучшены еще и благодаря модернизации трансмиссии, которая впервые в истории L200 получила систему улучшения управляемости AYC (Active Yaw Control) в сочетании с полным приводом Super Select 4WD-II.



Новый Mitsubishi L200 будет доступен в официальной дилерской сети Mitsubishi Motors в Украине с 01 августа 2024 года. Для приобретения доступны четыре комплектации: