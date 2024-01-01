Honda, Nissan и Mitsubishi официально объявили об объединении для разработки электромобилей

То, что началось как слухи в начале недели, теперь официально. Альянс Honda-Nissan, о котором было объявлено в марте, расширяется за счет еще одного японского автопроизводителя – Mitsubishi. Трое подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы обсудить лучший способ совместной работы над электромобилями и программным обеспечением.

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Такао Като, исполнительный директор, президент и генеральный директор Mitsubishi Motors сообщил: "Дискуссии между Nissan и Honda относительно возможного партнерства продвинулись, и мы решили принять участие в этой структуре. Сотрудничество с партнерами является важным в современной автомобильной промышленности, которая претерпевает быстрые изменения из-за технологических инноваций, такие как электрификация и интеллект. Мы верим, что мы можем открыть новые возможности в различных сферах благодаря сотрудничеству между тремя компаниями".

В соответствующих новостях Nissan и Honda выпустили отдельный пресс-релиз, в котором обсуждается договоренность, которую они достигли, чтобы направить свои усилия на разработку программно-определяемых транспортных средств (SDV). Они объединят деньги в программное обеспечение для совершенствования технологий автономного вождения, подключения и искусственного интеллекта. Сотрудничество также будет включать совместную разработку новых аккумуляторов и осей с электрическим приводом путем совместного использования двигателей и инверторов.

Интересно, что Nissan и Honda также договорились поделиться моделями и завершить модельный ряд друг друга, как автомобилями с двигателем внутреннего сгорания, так и электромобилями. Поскольку Mitsubishi только что подписала меморандум о взаимопонимании, преждевременно говорить, будет ли он также включен в эту стратегию, официально названную "взаимным дополнением транспортных средств". Стоит отметить, что Nissan владеет 34 процентами акций Mitsubishi.

Расширенный альянс имеет смысл, учитывая стремительное развитие электромобилей в Китае. Вместо того, чтобы работать полностью самостоятельно, три компании объединяют усилия, чтобы ускорить развитие и достичь эффекта масштаба. Honda, Nissan и Mitsubishi должны сталкиваться со все более жесткой конкуренцией, поскольку электромобили из Китая значительно дешевле, технологичнее и более разнообразны.

Получится ли что-то захватывающее из этого расширенного партнерства? Это не похоже на это, по крайней мере сейчас. К сожалению, нет ни одного упоминания о спортивном автомобиле, который бы повторил успех Toyota и Subaru с GR86/BRZ. Жестокая реальность заключается в том, что на обычных автомобилях, особенно на кроссоверах и внедорожниках, можно заработать больше денег.

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Это не первый крупный альянс между японскими автопроизводителями, объявленный в этом году. Пару месяцев назад Toyota, Mazda и Subaru провели совместную конференцию, чтобы выразить свою долгосрочную приверженность к двигателям внутреннего сгорания. Эти три компании имеют целью продлить срок службы ДВС с помощью гибридизации и топлива с нейтральным содержанием углерода. Toyota работает над несколькими рядными четырехцилиндровыми двигателями, тогда как Mazda продолжит совершенствовать роторный двигатель для электромобилей с увеличением запаса хода. Subaru делает свой горизонтально-оппозитный оппозитный двигатель чище.