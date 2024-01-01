Toyota, Mazda и Subaru объединяются для создания новых ДВС

Вместо того, чтобы разрабатывать общий двигатель, который используется всеми тремя компаниями, трио будет работать над "фирменными двигателями", которые представляют их соответствующие бренды. В частности, Toyota готовит новые рядные четверки, Mazda преследует роторные двигатели, а Subaru стремится усовершенствовать оппозитный двигатель.

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Новые силовые агрегаты будут совместимы с несколькими углеродно-нейтральными видами топлива: жидким водородом, биотопливом и синтетическим топливом.

Вместе с анонсом были представлены образцы будущих двигателей. Mazda представила двигатели с одним и двумя роторами для электромобилей. Как видно из MX-30 и концептуального спортивного автомобиля Iconic SP, роторный двигатель служит генератором для питания аккумулятора. Он не имеет механической связи с колесами. В компании Mazda говорят, что ротор "сейчас используется для генераторов", что некоторые могут воспринять как признак того, что это может измениться в будущем.

Toyota показала пару незавершенных рядных четырехцилиндровых двигателей, 1,5-литровый агрегат, который она продемонстрировала отдельно, а также внутри прототипа и больший 2,0-литровый двигатель. В компании ничего не сказали о них, кроме того, что оба имеют "высокую производительность и высокую тепловую эффективность".

Что касается Subaru, то она привезла гибридную систему следующего поколения и также поместила ее в закамуфлированный прототип Crosstrek. У модели третьего поколения, которая сейчас продается в Соединенных Штатах, отсутствует гибридный вариант, но на других рынках кроссовер поставляется с электрифицированной установкой. Он сочетает в себе 2,0-литровый оппозитный двигатель с электродвигателем мощностью 12,3 киловатт и небольшой литий-ионный аккумулятор.

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Toyota, Mazda и Subaru четко дали понять, что они останутся соперниками, несмотря на объединение усилий для разработки более экономных силовых агрегатов. Поскольку эти новые двигатели будут меньше, трио говорит, что будущие модели будут иметь более низкие капоты для лучшей аэродинамичности для дальнейшего повышения эффективности. В то же время эти изменения дадут дизайнерам больше свободы.

Еще одна общая цель трех брендов - интегрировать двигатели, батареи и другие электрические приводы в эти ДВС нового поколения. Двигатели внутреннего сгорания созданы для лучшей производительности, поэтому будем надеяться, что веселые автомобили выиграют от этих новых разработок.