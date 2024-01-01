Toyota, Mazda та Subaru об'єднуються для створення нових ДВЗ

Замість того, щоб розробляти загальний двигун, який використовується всіма трьома компаніями, тріо працюватиме над «фірмовими двигунами», які представляють їхні відповідні бренди. Зокрема, Toyota готує нові рядні четвірки, Mazda переслідує роторні двигуни, а Subaru прагне вдосконалити опозитний двигун.

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Нові силові агрегати будуть сумісні з декількома вуглецево-нейтральними видами палива: рідким воднем, біопаливом і синтетичним паливом.

Разом з анонсом були представлені зразки майбутніх двигунів. Mazda представила двигуни з одним і двома роторами для електромобілів. Як видно з MX-30 і концептуального спортивного автомобіля Iconic SP, роторний двигун служить генератором для живлення акумулятора. Він не має механічного зв'язку з колесами. У компанії Mazda кажуть, що ротор «зараз використовується для генераторів», що дехто може сприйняти як ознаку того, що це може змінитися в майбутньому.

Toyota показала пару незавершених рядних чотирициліндрових двигунів, 1,5-літровий агрегат, який вона продемонструвала окремо, а також усередині прототипу та більший 2,0-літровий двигун. У компанії нічого не сказали про них, крім того, що обидва мають «високу продуктивність і високу теплову ефективність».

Що стосується Subaru, то вона привезла гібридну систему наступного покоління і також помістила її в закамуфльований прототип Crosstrek. У моделі третього покоління, яка зараз продається в Сполучених Штатах, відсутній гібридний варіант, але на інших ринках кросовер поставляється з електрифікованою установкою. Він поєднує в собі 2,0-літровий опозитний двигун з електродвигуном потужністю 12,3 кіловат і невеликий літій-іонний акумулятор.

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Toyota, Mazda та Subaru чітко дали зрозуміти, що вони залишаться суперниками, незважаючи на об’єднання зусиль для розробки більш економних силових агрегатів. Оскільки ці нові двигуни будуть меншими, тріо каже, що майбутні моделі матимуть нижчі капоти для кращої аеродинамічності для подальшого підвищення ефективності. Водночас ці зміни дадуть дизайнерам більше свободи.

Ще одна спільна мета трьох брендів — інтегрувати двигуни, батареї та інші електричні приводи в ці ДВС нового покоління. Двигуни внутрішнього згоряння створені для кращої продуктивності, тож будемо сподіватися, що веселі автомобілі виграють від цих нових розробок.