Що буде, якщо неякісно відремонтувати двигун Subaru WRX: відео

Вибір правильного механіка є однією з найскладніших частин володіння автомобілем. Зробіть це неправильно, і ви можете втратити тисячі доларів завдяки неякісному ремонту. Ймовірно, це сталося з власником цього WRX.

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Ерік з YouTube-каналу I Do Cars нещодавно отримав у свої руки цей турбодвигун FA20DIT з опозитною четвіркою Subaru WRX 2016 року випуску, який планується розібрати на запчастини та металобрухт. Попри те, що зовні двигун виглядає добре, зливання масла виявляє велику кількість металевої стружки — це поганий знак.

Коли Ерік пробирає двигун, можна знайти більше металевої стружки, зокрема в головках і в зоні ланцюга ГРМ. Задири на розподільних валах означають, що метал потрапив у мастильну систему та поширився по всьому двигуну, дряпаючи делікатні рухомі частини та завдаючи серйозних пошкоджень.

Після демонтажу головок Ерік виявляє, що цей двигун раніше був розібраний, вказуючи на неякісну роботу з відновлення поверхні головки. Він також вважає, що турбокомпресор – це вузол, який потребує окремого обслуговування. Знімаючи масляний піддон, можна побачити ще більше металевої стружки, а також величезний шматок поршневого кільця.

Дивно, але цей уламок кільця походить не з жодного з циліндрів. Як зазначає Ерік, в усіх поршнях кільця були неушкодженими. Тобто ця деталь, мабуть, уже була залишена в двигуні, під час попереднього ремонту. Цілком ймовірно, що цей шматок просто не був вийнятий перед тим, як знову зібрати двигун.

Коли поршні знімаються з колінчастого вала, виявляється головний винуватець пошкодження — підшипник ковзання. Підшипник здебільшого розпався, що, ймовірно, призвело до того, що двигун видає жахливий стукіт.