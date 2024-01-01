Что будет, если некачественно отремонтировать двигатель Subaru WRX: видео

Выбор правильного механика является одной из самых сложных частей владения автомобилем. Сделайте это неправильно, и вы можете потерять тысячи долларов благодаря некачественному ремонту. Вероятно, это произошло с владельцем этого двигателя WRX.

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Эрик с YouTube-канала I Do Cars недавно получил в свои руки этот турбо двигатель FA20DIT с оппозитной четверкой Subaru WRX 2016 года выпуска, который планируется разобрать на запчасти и металлолом. Несмотря на то, что внешне двигатель выглядит хорошо, сливание масла обнаруживает большое количество металлической стружки - это плохой знак.

Когда Эрик пробирает двигатель, можно найти больше металлической стружки, в частности в головках и в зоне цепи ГРМ. Задиры на распределительных валах означают, что металл попал в смазочную систему и распространился по всему двигателю, царапая деликатные движущиеся части и нанося серьезные повреждения.

После демонтажа головок Эрик обнаруживает, что этот двигатель ранее был разобран, указывая на некачественную работу по восстановлению поверхности головки. Он также считает, что турбокомпрессор – это узел, который требует отдельного обслуживания. Снимая масляный поддон, можно увидеть еще больше металлической стружки, а также огромный кусок поршневого кольца.

Но, как ни странно, кажется, что этот обломок кольца происходит не из одного из цилиндров. Как отмечает Эрик, все поршни имели свои кольца неповрежденными. То есть эта деталь, видимо, уже была оставлена в двигателе, во время предыдущего ремонта. Вполне вероятно, что этот кусок просто не был вынут перед тем, как снова собрать двигатель.

Когда поршни снимаются с коленчатого вала, обнаруживается главный виновник повреждения - подшипник скольжения. Подшипник по большей части распался, что, вероятно, привело к тому, что двигатель издает ужасный стук.