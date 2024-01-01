Honda, Nissan и Mitsubishi объединяются в альянс

Как сообщает Motor1, к недавнему соглашению о партнерстве между Honda и Nissan, которое сосредоточено на автомобильных программных платформах, основных компонентах, связанных с электромобилями, и дополнительных продуктах, может присоединиться Mtsubishi.

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Nissan владеет 34% акций Mitsubishi, поэтому возможное появление третьего производителя выглядит очевидным решением. Сообщается, что Mitsubishi уже подписала NDA с Honda и Nissan, чтобы начать дискуссии о более широком сотрудничестве.

Reutres отметил, что после расширения альянса акции Mitsubishi выросли на 6,3%, Nissan - на 2,8%, тогда как Honda получила 2,6%. Ожидается, что тесное партнерство поможет компаниям уменьшить затраты на разработку и конкурировать с китайскими автопроизводителями.

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Подробные подробности сотрудничества не разглашаются. Интересно, что альянс Nissan, Honda и Mitsubishi не является первым японским трио, сформированным в этом году. Несколько месяцев назад Toyota, Mazda и Subaru объединились для разработки нового поколения двигателей внутреннего сгорания.