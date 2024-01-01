Nissan хочет возродить культовое купе Silvia

Как передает Motor1, Иван Эспиноза - вице-президент Nissan по глобальной продуктовой стратегии, в интервью для журналистов Top Gear сообщил, что есть шансы, что автопроизводитель представит новую Silvia. Он отметил, что новинка будет иметь "хорошую мощность по правильной цене, которая будет привлекательной для клиентов".

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Вице-президент Nissan не раскрыл более детальной информации о будущей модели и называл возрождение Silvia пока что "надуманной идеей", которую он попытался бы воплотить в жизнь. Однако, по предположению, Silvia может занимать место между 400Z и будущим GT-R, разработка которого уже активно ведется.

Nissan Silvia S14

Спортивные автомобили относятся к нишевому сегменту, что затрудняет их создание с точки зрения прибыльности бизнеса. Эспиноза сказал, что единственный способ появления новой Silvia - это глобальный продукт, созданный в большем объеме, чтобы покрыть инвестиции в его разработку.

В то же время он не прокомментировал возможное сотрудничество Nissan с другим автопроизводителем, как это, например, делала Toyota с BMW при разработке Supra, или Subaru для создания GR86/BRZ. К тому же неясно, какой силовой агрегат будет использовать новинка.

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Ранее в этом году компания Nissan заявила, что больше не будет тратить деньги на разработку ДВС. Однако, внутренние конкуренты - Toyota, Mazda и Subaru поступили иначе. Компании выразили свою долгосрочную приверженность бензиновым двигателям, которые также будут работать на топливе с нейтральным содержанием углерода и объединились для совместной разработки моторов нового поколения.