Тест-драйв Nissan Juke: еще больше яркости

Внешне узнать обновленный в 2024 году Nissan Juke довольно сложно: мало что изменилось. Да и вряд ли надо было – узнаваемый дизайн второго поколения еще не "приелся".

Острые углы кузова и двухуровневая светотехника удачно контрастирует с круглыми фарами в бампере, которые еще с первого поколения стали визитной карточкой модели. Автомобиль с такими нестандартными и смелыми формами стал бестселлером как в Украине, так и в Европе – всего было продано более 1,3 миллиона этих кроссоверов В-класса.

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Желтый – это новый Juke

Обновленный Juke 2024 года легче всего узнать по ярко-желтому цвету, который запомнился с первого поколения "Джука", однако был недоступен в нынешнем. Именно такой, ярко-желтый, причем в новой комплектации N-Sport, у нас на тест-драйве.

Узнавайте больше подробностей об обновленном Nissan Juke в брошюре

Кроме желтого, обновленный Juke также получил более "перламутровый" белый и глубокий черный, – всего 11 цветов и 13 двухцветных комбинаций. Отличаются и колесные диски – в топкомплектациях они черные и получили огромный для компактного кроссовера размер – 19-дюймов. Впрочем, самые большие изменения произошли внутри. Причем это касается как интерьера, так и технологической "начинки".

В интерьере комплектации N-Sport желтые вставки из алькантары визуально освежают торпедо и сиденья, а прострочка такого же оттенка придает им эксклюзивности. Но больше всего впечатляют в этом компактном кроссовере огромные экраны панели приборов и центрального дисплея мультимедийной системы. Они перешли сюда из старших моделей и получили размер по 12,5'. Панель приборов имеет крутой объемный режим, в котором отображается маршрут навигации.

Центральный монитор получил от старших моделей удобное и понятное меню на украинском языке. Иконки на главном экране можно менять с помощью виджетов, как на современных смартфонах. Камера заднего обзора отныне доступна с начального уровня комплектации, а обзор на 360 градусов – со средней. Картинка от камеры заднего вида стала удивительно четкой и качественной, даже ночью.

Если же на свой смартфон установить мобильное приложение NissanConnect Services, то можно увидеть, где именно находится автомобиль, перенести заранее определенный маршрут в штатную навигацию, дистанционно включить в нем свет и даже открыть двери.

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Экраны и динамики

Беспроводной Apple CarPlay или Android Auto сразу выводит на экран маршрут с Waze или Google Maps. Также включается любимая музыка со смартфона, а качество звучания приятно удивляет – в компактном кроссовере нечасто такое услышишь. Чтобы добиться такого звука, в эту комплектацию установили систему Bose Personal с десятью динамиками на борту, причем пара из них размещена прямо в подголовнике сиденья.

Полочка для телефона немного подзаряжает его, однако есть и более мощные зарядки – от двух розеток USB-A и C, размещенных как для пассажиров переднего ряда, так и заднего. Сзади места немного, еще и высокие подголовники мешают обзору, однако это авто не для дальних поездок. Несколько минут в городе высидеть можно, и детям будет удобно.

А вот багажник по меркам класса огромный – аж 422 литра! Причем внутри есть полочка "подполья", за нее можно спрятать вещи, которые постоянно возят в багажнике. А еще ниже – запасное колесо-докатка. Если нужно больше места для больших вещей, спинки второго ряда складываются.

Характер настоящего купе

А вот спереди у Nissan Juke никогда не было проблем с пространством. В этом поколении тем более – салон здесь стал больше и удобнее. Можно даже выбрать любимую посадку – например, сесть в "полулежачую" позу и наклонить руль на колени. Затем включить спортивный режим, который сразу же делает тяжелее руль и более чувствительным – педаль газа. Коробка переключает передачи быстрее, поэтому машина становится более "напряженной". Если нужно еще больше единения с машиной, передачи можно переключать подрулевыми лепестками. И тогда снова чувствуешь, что Nissan Juke сделали как гибрид кроссовера и спорткупе – так он выглядит, так управляется. Странно, почему именно женщины так полюбили эту модель – ведь она в этом режиме имеет вполне мужской характер!

Конечно, существует еще нормальный и экологический режим, и в них Juke меняет характер на более комфортный и даже меланхоличный. Здесь уже на светофорах включается система Стоп-старт, которая позволяет существенно экономить топливо.

Nissan Juke всегда имел сбитую подвеску, а короткая база не позволяла наслаждаться комфортом на трассах. Однако в топ-комплектациях на 19-дюймовых дисках ямы надо объезжать еще издалека. Ведь они вызывают малоприятный жесткий удар. Зато на ровных дорогах большие колеса и фирменная система Active Trace Control отлично удерживают машину в поворотах. 17-дюймовые не так хорошо выглядят, но предоставляют больше комфорта.

Больше информации о новом Nissan Juke

Литрового турбодвигателя на 114 "лошадок" вполне хватает как в городе, так и при активном вождении. Двигатель DIG-T современный и надежный – Nissan с 2020 года продал более 300 тысяч "Джуков" с этими моторами по всей Европе, и никто не слышал о проблемах с ними. У нем 200 НМ крутящего момента, что для небольшого и легкого "Джука" (1,2 т снаряженной массы) вполне достаточно.

7-ступенчатая коробка-робот с двумя сцеплениями после рестайлинга получила лучший алгоритм работы. Поэтому она теперь чувствует настроение водителя – "подтопить" или "поэкономить". Можно также выбрать вариант с "механикой", но никаких вариаторов!

Стильно и недорого

Системы помощи водителю, которых стало больше после рестайлинга, не только помогают, но и "воспитывают" культуру вождения. Например, интересно работает интеллектуальная система предотвращения выезда из полосы. Если водитель не включил "поворотник", но пытается пересечь линию разметки, на руле ощущается существенная вибрация. Кроме того, Juke сам выправит траекторию и удержит машину в пределах полосы.

Обновленный Nissan также самостоятельно определяет “слепые зоны” и показывает на панели приборов наличие в них препятствий. Если же водитель пытается туда повернуть – раздается звуковой сигнал.

Еще один плюс – малообъемные двигатели априори много не "едят". Например, этот Juke во время теста не выбился из заявленных заводом 5,6-7,5 литра на сотню. С таким аппетитом не надо даже гибрида, – использование этой технологии однозначно увеличило бы стоимость этого авто. А сегодня цена на Nissan Juke с бензиновым двигателем одна из самых интересных в классе.

Разница в прайсе между начальной и топ-версию незначительная – от 26,3 до 29,4 тысячи долларов. Причем уже в начальной комплектации доступны легкосплавные диски, цифровая панель приборов, бесключевой доступ и камера заднего доступа. Модели в высших комплектациях имеют более изящный внешний вид (двухцветные версии, черные диски), а также изысканный салон (персонализированные элементы интерьера, премиальная аудиосистема и т.д.). Поэтому даже при наличии пакетных версий можно заказать действительно уникальный Nissan Juke, который соответствует предпочтениям конкретного владельца.

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