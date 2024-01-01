Тест-драйв Nissan Juke: ще більше яскравості

Зовні впізнати оновлений у 2024 році Nissan Juke досить складно: мало що змінилось. Та й навряд чи треба було – впізнаваний дизайн другого покоління ще не «приївся».

Гострі кути кузова та дворівнева світлотехніка вдало контрастує з круглими фарами в бампері, які ще з першого покоління стали візитівкою моделі. Автомобіль з такими нестандартними та сміливими формами став бестселером як в Україні, так і в Європі – всього було продано понад 1,3 мільйона цих кросоверів В-класу.

ТУТ БУДЕ ВІДЕО Сергія Волощенка

Жовтий – це новий Juke

Оновлений Juke 2024 року найлегше впізнати за яскраво-жовтим кольором, який запам’ятався з першого покоління «Джука», однак був недоступний у нинішньому. Саме такий, яскраво-жовтий, причому у новій комплектації N-Sport, у нас на тест-драйві.

Дізнавайтесь більше подробиць про оновлений Nissan Juke в брошурі

Окрім жовтого, оновлений Juke також отримав більш «перламутровий» білий та глибокий чорний, – всього 11 кольорів та 13 двоколірних комбінацій. Відрізняються і колісні диски – в топкомплектаціях вони чорні та мають величезний для компактного кросовера розмір – 19-дюймів. Втім, найбільші зміни відбулися всередині. Причому це стосується як інтер’єру, так і технологічної «начинки».

В інтер’єрі комплектації N-Sport жовті вставки з алькантари візуально освіжують торпедо та сидіння, а прострочування такого ж відтінку надає їм ексклюзивності. Але найбільше вражають у цьому компактному кросовері величезні екрани панелі приладів та центрального дисплея мультимедійної системи. Вони перешли сюди зі старших моделей та мають по 12,5’. Панель приладів має крутий об’ємний режим, в якому відображається маршрут навігації.

Центральний монітор отримав від старших моделей зручне та зрозуміле меню українською мовою. Іконки на головному екрані можна змінювати за допомогою віджетів, як на сучасних смартфонах. Камера заднього огляду відтепер доступна з початкового рівня комплектації, а огляд на 360 градусів – з середньої. Картинка від камери заднього вигляду стала напрочуд чіткою та якісною, навіть вночі.

Якщо ж на свій смартфон встановити мобільний додаток NissanConnect Services, то можна побачити, де саме знаходиться авто, перенести заздалегіть визначений маршрут в штатну навігацію, дистанційно ввімкнути в ньому світло та навіть відчинити двері.

Також цікаво тест-драйв дорестайлінгового Juke другого покоління

Екрани та динаміки

Безпровідний Apple CarPlay чи Android Auto одразу виводить на екран маршрут з Waze чи Google Maps. Також вмикається улюблена музика зі смартфона, а якість звучання приємно дивує – в компактному кросовері нечасто таке почуєш. Щоб добитись такого звуку, в цю комплектацію встановили систему Bose Personal з десятьма динаміками на борту, причому пара з них розміщена прямо у підголівнику сидіння.

Поличка для телефону трохи підзаряджає його, однак є й більш потужні зарядки – від двох розеток USB-A і C, розміщених як для пасажирів переднього ряду, так і заднього. Позаду місця небагато, ще й високі підголівники заважають огляду, однак це авто не для дальніх поїздок. Кілька хвилин у місті висидіти можна, та й дітям буде зручно.

А от багажник за мірками класу величезний – аж 422 літри! Причому всередині є поличка «підпілля», за якою можна сховати речі, які постійно возять в багажнику. А ще нижче запасне колесо-докатка. Якщо потрібно більше місця для великих речей, спинки другого ряду складаються.

Характер справжнього купе

А от спереду у Nissan Juke ніколи не було проблем з простором. У цьому поколінні тим більше – салон тут став більшим та зручнішим. Можна навіть вибрати улюблену посадку – наприклад, сісти у «напівлежачу» позу та нахилити кермо на коліна. Потім увімкнути спортивний режим, який одразу ж робить важчим кермо та більш чутливим – педаль газу. Коробка перемикає передачі швидше, тож машина стає більш «напруженою». Якщо потрібно ще більше єднання з машиною, передачі можна перемикати підкермовими пелюстками. І тоді знову відчуваєш, що Nissan Juke зробили як гібрид кросовера та спорткупе – так він виглядає, так керується. Дивно, чому жінки так полюбили цю модель – адже вона в цьому режимі має цілком чоловічий характер!

Звичайно, існує ще нормальний та екологічний режим, і в них Juke змінює характер на більш комфортний і навіть меланхолійний. Тут вже на світлофорах вмикається система Стоп-старт, яка дозволяє суттєво економити пальне.

Nissan Juke завжди мав збиту підвіску, а коротка база не дозволяла насолоджуватись комфортом на трасах. Однак в топкомплектаціях на 19-дюймових дисках ями треба об’їжджати ще здалеку. Адже вони викликають малоприємний жорсткий удар. Натомість на рівних дорогах великі колеса та и фірмова система Active Trace Control чудово утримують машину в поворотах. 17-дюймові не так гарно виглядають, але надають більше комфорту.

Більше інформації про новий Nissan Juke

Літрового турбодвигуна на 114 «конячок» цілком вистачає як в місті, так і при активному водінні. Двигун DIG-T сучасний та надійний – Nissan з 2020 року продав понад 300 тисяч «Джуків» з цими моторами по всій Європі, і ніхто не чув про проблеми з ними. У нього 200 НМ крутного моменту, що для невеличкого та легкого «Джука» (1,2 т спорядженої маси) цілком достатньо.

7-ступенева коробка-робот з двома зчепленнями після рестайлінгу отримала кращий алгоритм роботи. Тож вона тепер відчуває настрій водія – «підтопити» чи «поекономити». Можна також вибрати варіант з «механікою», але жодних варіаторів!

Стильно та недорого

Системи допомоги водія, яких стало більше після рестайлінгу, не лише допомогають, але й «виховують» культуру водіння. Наприклад, цікаво працює інтелектуальна система запобіганню виїзду зі смуги. Якщо водій не ввімкнув «поворотник», але намагається перетнути лінію розмітки, на кермі відчувається суттєва вібрація. Окрім того, Juke сам виправить траєкторію та втримає машину в межах смуги.

Оновлений Nissan також самостійно визначає “сліпі зони” та показує на панелі приладів наявність у них перешкод. Якщо ж водій намагається туди повернути – лунає звуковий сигнал.

Ще один плюс - малооб’ємні двигуни апріорі багато не «їдять». Наприклад, цей Juke під час тесту не вибився з заявлених заводом 5,6-7,5 літра на сотню. З таким апетитом не треба навіть гібриду, - використання цієї технології однозначно збільшило б вартість цього авто. А нині ціна на Nissan Juke з бензиновим двигуном одна з найцікавіших у класі.

Різниця в прайсі між початковою та топ-версію незначна – від 26,3 до 29,4 тисячі доларів. Причому вже в початковій комплектації доступні легкосплавні диски, цифрова панель приладів, безключовий доступ та камера заднього доступу. Моделі у вищих комплектаціях мають більш витончений зовнішній вигляд (двоколірні версії, чорні диски), а також вишуканий салон (персоналізовані елементи інтер’єру, преміальна аудіосистема тощо). Тож навіть за наявності пакетних версій можна замовити справді унікальний Nissan Juke, який відповідає уподобанням конкретного власника.

Записуйтесь на тест-драйв Nissan Juke у дилера