Nissan тестирует Patrol нового поколения

Как сообщает Drive, шпионские снимки кроссовера были впервые опубликованы в Instagram на странице @kurdistan_automotive_blog_. На изображениях можно заметить закамуфлированный прототип Nissan Patrol, который, вероятно, будет иметь кодовое название Y63.

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Поговаривают, что сначала внедорожник дебютирует в США в конце лета под названием Armada, а затем дебютирует на других рынках под именем Patrol. Ожидается, что новинка станет упрощенной версией своего роскошного брата Infiniti QX80, который дебютировал в марте этого года.

По сравнению с QX80, новый Patrol будет иметь другой дизайн передней и задней части, а также традиционные дверные ручки, выдвигающиеся, вместо автоматических выдвижных ручек, которые имеет модель от Infiniti.

По неподтвержденной информации, новинка, как и предыдущая генерация, сможет буксировать до 3500 кг груза, ведь будет ездить на обновленной версии текущего шасси F-Alpha с новой усиленной рамой большей жесткостью на кручение.

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Шпионских фотографий интерьера будущего Patrol пока нет. Ожидается, что кроссовер будет иметь новую информационно-развлекательную систему и модернизированную панель приборов.