Роскошный флагманский трехрядный кроссовер будет показан на Нью-Йоркском международном автосалоне. Модель стала первой, которая получила новый корпоративный дизайн и поступит в продажу уже летом этого года.

QX80 стал первым представителем концепции дизайна "Artistry in Motion" в линейке Infinity. Новый внешний стиль, который унаследовал флагманский кроссовер, был введен с появлением прототипа QX Monograph.

Читайте также: Infiniti представила динамики в подголовниках в новом Infiniti QX80

Фирменная двойная решетка имеет новый дизайн и содержит эмблему бренда с подсветкой. Кроссовер получил новую окраску Dynamic Metal, которая должна имитировать "ощущение жидкого металла", ведь оттенок кузова значительно меняется в зависимости от угла обзора. Infiniti говорит, что потратили на разработку этого покрытия 6 лет.

QX80 оснащен раздельной LED-оптикой спереди и световую полосу позади, объединяющей фонари, которая имеет более 300 светодиодов. Внутри кроссовер также значительно обновился. Салон авто выполнен из премиальных материалов, а главным его украшением являются два 14,3-дюймовые дисплеи, один из которых служит приборной панелью водителя, а другой – главным экраном мультимедиа.

Также интересно: Infiniti показала прототип первого собственного электромобиля

Среди других особенностей – система подсветки, имеющая 64 цвета, аудиосистема Klipsch мощностью 600 Вт, с 24 динамиками, четыре из которых размещены на потолке и в подголовниках передних сидений. Также в салоне есть специальный инфракрасный радар, который измеряет температуру тела задних пассажиров и при необходимости – активирует климат-контроль, а третий ряд сидений имеет подогрев.

Автомобиль оснастили новым 3,5-литровым V6 с двойным турбонаддувом мощностью 456 л.с. и 699 Нм крутящего момента, работающим в паре с новой девятиступенчатой коробкой передач. QX80 предлагается как с задним, так и с полным приводом и имеет пневматическую подвеску.

Конечно же, новый флагман Infiniti оборудован всеми передовыми опциями активной и пассивной безопасности. Кроссовер имеет системы предупреждения о столкновении впереди, автоматического экстренного торможения с функцией обнаружения пешеходов, предупреждения о поперечном движении сзади, мониторинг слепых зон, предупреждения о сходе с полосы движения и предупреждения о слепых зонах прицепа.

Читайте также: Где производят автомобили Infiniti: история и факты о бренде

Кроме этого, автомобиль имеет активный круиз-контроль и функцию удержания в полосе движения. Стоимость автомобиля в базовой версии в США составляет 82 450 долларов, тогда как топовая версия будет стоить 110 595 долларов.