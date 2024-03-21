Розкішний флагманський трирядний кросовер буде показаний на Нью-Йоркському міжнародному автосалоні. Модель стала першою, яка отримала новий корпоративний дизайн й надійде у продаж вже влітку цього року.

QX80 став першим представником концепції дизайну "Artistry in Motion" в лінійці Infinity. Новий зовнішній стиль, який успадкував флагманський кросовер, було запроваджено з появою прототипу QX Monograph.

Читайте також: Infiniti представила динаміки у підголівниках в новому Infiniti QX80

Фірмова подвійна решітка має новий дизайн й містить емблему бренду з підсвіткою. Кросовер отримав нове забарвлення Dynamic Metal, яке має імітувати “відчуття рідкого металу”, адже відтінок кузова значно змінюється залежно від кута огляду. Infiniti каже, що витратили на розробку цього покриття 6 років.

QX80 оснащений роздільною LED-оптикою спереду та світловою смугою позаду, що поєднує ліхтарі, яка має понад 300 світлодіодів. Всередині кросовер також значно оновився. Салон авто виконано з преміальних матеріалів, а головною його окрасою є два 14,3-дюймові дисплеї, один з яких слугує приладовою панеллю водія, а інший – головним екраном мультимедіа.

Також цікаво: Infiniti показала прототип першого власного електромобіля

Серед інших особливостей – система підсвітки, що має 64 кольори, аудіосистема Klipsch потужністю 600 Вт, з 24 динаміками, чотири з яких розміщено на стелі та в підголівниках передніх сидінь. Також в салоні є спеціальний інфрачервоний радар, який вимірює температуру тіла задніх пасажирів й за потреби – активує клімат-контроль, а третій ряд сидінь має підігрів.

Автомобіль оснастили новим 3,5-літровим V6 з подвійним турбонаддувом потужністю 456 к.с. й 699 Нм крутного моменту, що працює в парі з новою дев'ятиступеневою коробкою передач. QX80 пропонується як з заднім, так і з повним приводом й має пневматичну підвіску.

Звісно ж, новий флагман Infiniti обладнано усіма передовими опціями активної та пасивної безпеки. Кросовер має системи попередження про зіткнення попереду, автоматичного екстренного гальмування з функцією виявлення пішоходів, попередження про поперечний рух позаду, моніторинг сліпих зон, попередження про сходження зі смуги руху та попередження про сліпі зони причепа.

Читайте також: Де виробляють автомобілі Infiniti: історія та факти про бренд

Окрім цього, автомобіль має активний круїз-контроль та функцію утримання в смузі руху. Вартість автомобіля в базовій версії у США становить 82 450 доларів, тоді як топова версія коштуватиме 110 595 доларів.