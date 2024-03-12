Новий Infiniti QX 80 дебютує вже 20 березня, а поки японський автовиробник розкрив більше деталей про майбутній флагманський кросовер. Новинку оснастили унікальною аудіосистемою.

Компанія Infinity повідомила, що модель буде оснащена аудіосистемою Klipsch Reference Premiere Audio, яка може похвалитися потужністю 1200 Вт і має 24 динаміки, які інтегровані в салон автомобіля.

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Зокрема, їх встановили на даху та в підголівниках, аби створити тривимірний звук всередині салону навколо водія. Система вміє відтворювати навігаційні вказівки та телефонні дзвінки через динаміки в підголівнику водія, аби не відволікати інших пасажирів в салоні авто.

Також новий QX80 буде оснащено абсолютно новою біометричною системою клімат-контролю. На стелі авто є спеціально вбудований інфрачервоний датчик, який визначатиме, коли пасажиру жарко й автоматично спрямовуватиме потік холодного повітря на другий ряд сидінь.

Як заявив автовиробник, на додаток до розумної системи клімат-контролю, флагманський кросовер також буде оснащено сидіннями з функцією масажу для пасажирів як першого, так і другого ряду. Налаштування опції доступні на сенсорному дисплеї. Третій ряд сидінь, хоч і не має опції масажу, проте має підігрів.

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Офіційна презентація Infinity QX80 відбудеться вже незабаром – 20 березня й після цього модель буде представлено на Нью-Йоркському міжнародному автосалоні 2024 року, який проходитиме з 29 березня до 7 квітня.