Японський автовиробник, що належить Nissan, поділився тизерними зображеннями елементів дизайну майбутнього розкішного позашляховика напередодні його дебюту 20 березня.

Компанія Infiniti опублікувала перше відео з серії Artistry in Motion, в якому розповідається про художницю Каору Танака, яка створила унікальний камуфляж нового QX80.

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Infinity QX80 створено на базі концепту QX Monograph, який компанія представила на конкурсі Pebble Beach Concours d'Elegance у 2023 році. Нова флагманська модель має подарувати водіям нові уявлення про рівень комфорту та передових технологій.

Очікується, що авто обладнають 3,5-літровим двигуном V6, який працюватиме з 48-вольтовою м'якою гібридною системою. Передбачається, що потужність складе 400 к.с., а двигун працюватиме з 9-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Абсолютно новий INFINITI QX80 2025 року буде представлено 20 березня та демонструватиметься на Нью-Йоркському міжнародному автосалоні 2024 року, який буде відкритий для публіки з 29 березня до 7 квітня.