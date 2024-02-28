Японский автопроизводитель, принадлежащий Nissan, поделился тизерными изображениями элементов дизайна будущего роскошного внедорожника в преддверии его дебюта 20 марта.

Компания Infiniti опубликовала первое видео из серии Artistry in Motion, в котором рассказывается о художнице Каору Танака, которая создала уникальный камуфляж нового QX80.

Читайте также: Infiniti показал концепт, стиль которого будет использован в будущих моделях бренда

Infinity QX80 создан на базе концепта QX Monograph, который компания представила на конкурсе Pebble Beach Concours d'Elegance в 2023 году. Новая флагманская модель должна подарить водителям новые представления об уровне комфорта и передовых технологий.

Ожидается, что авто оборудуют 3,5-литровым двигателем V6, который будет работать с 48-вольтовой мягкой гибридной системой. Предполагается, что мощность составит 400 л.с., а двигатель будет работать с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Абсолютно новый INFINITI QX80 2025 года будет представлен 20 марта и будет демонстрироваться на Нью-Йоркском международном автосалоне 2024 года, который будет открыт для публики с 29 марта по 7 апреля.