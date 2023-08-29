В дизайне использованы новейшие разработки Infiniti – двойная арочная решетка радиатора и фары в виде клавиш цифрового пианино.

Концепт-кар Infiniti QX Monograph демонстрирует будущий язык дизайна японского премиального бренда, характеризующийся уверенной, атлетической осанкой в сочетании с величественными, но изощренными пропорциями. Впрочем, эксперты увидели схожесть в форме главного конкурента – Lexus.

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Дизайн QX Monograph дополнен новыми фирменными элементами, включая подсвеченную трехмерную эмблему на передней панели, впервые демонстрирующей на автомобиле новый логотип Infiniti; прогрессивную двойную арочную решетку радиатора, вдохновленную величием бамбукового леса; а также новейшую интерпретацию освещения в виде клавиш цифрового пианино.

Минималистичный кузов QX Monograph содержит детали, сочетающие в себе фирменный подход Infiniti к мастерству с тонким, но выразительным влиянием японского стиля. Автомобиль имеет следующие детали дизайна:

Краска : Покраска QX Monograph выполнена в новом ярком оттенке под названием Akane. Вдохновленная закатом, краска имеет сложную шестислойную структуру, которая передает теплое красное сияние заката, постепенно сменяющееся темным ночным небом.

Сочетание сложного цвета кузова Akane, едва заметной красной тонировки окон и черной глянцевой крыши создают интерпретацию меняющейся палитры оттенков, появляющихся во время заката. Цвет краски меняется в зависимости от освещения и угла обзора, одновременно передавая тени и свет вокруг, что создает яркое чувство динамичности.

Массивная решетка радиатора с двойной аркой: Красота и сила природы уже продолжительное время являются источником вдохновения для дизайнеров Infiniti. Для внутренней сетки решетки радиатора QX Monograph с двойной аркой команда вдохновлялась тихим бамбуковым лесом. Вертикальные линии внутренней сетки повторяют органические формы бамбукового леса, когда стебли мягко склоняются и пересекаются по ветру. Большая радиаторная решетка, выполненная в черном глянцевом цвете, дополняющая темную хромированную рамку, намекает на мощный, уверенный стиль вождения.

Освещение: QX Monograph имеет уникальную систему освещения, разделяющую главную фару и дневные ходовые огни (DRL). Это создает ощущение экстраординарности – или Kabuku – благодаря тому, что главная фара (с ближним и дальним светом) находится в переднем бампере, а дневные ходовые огни, напоминающие клавиши цифрового пианино, расположены над ней.

Передняя часть: DRL плавно повторяют линию капота, создавая ощущение ширины и стойкости, в то время как каждая из «клавиш цифрового пианино» внутри DRL имеет сложный узор «складки кимоно».

DRL соединены через решетку радиатора почти горизонтальной линией, подчеркивающей не только высоту передней панели QX Monograph, но и ширину автомобиля.

Трехмерная эмблема с подсветкой : Новая трехмерная эмблема Infiniti, подчеркивающая динамизм, движение и мощность автомобиля, занимает почетное место на двойной арочной решетке радиатора QX Monograph. Зрительно извещая о приближении автомобиля, новая эмблема имеет чисто белую подсветку, подчеркивающую светлую дорогу к бесконечному горизонту.

Вентиляционные отверстия: Сетчатый узор внутренней радиаторной решетки, напоминающий бамбук, также присутствует в передних крыльях, создавая выразительный визуальный акцент. Функциональный воздухозаборник выполнен в черном глянцевом и контрастирует с выразительным цветом кузова.

Задняя часть: Задние фонари QX Monograph проходят по всей ширине кузова, а лампы обладают дымчатым покрытием, которое после включения освещает яркий оттенок красного. Сложный внутренний корпус направляет отражение света на воду. Каждый из задних фонарей имеет четко выраженную верхнюю часть, сопровождающуюся серией из шести горизонтальных световых полос снизу. Эта комбинация создает запоминающийся фирменный образ и одновременно имитирует спокойное мерцание света на воде.

Грациозное движение: Передняя и задняя подсветка обеспечивает анимационные последовательности «прощания» и «прощания», которые мастерски создают ощущение движения. Впереди анимация стартует с недавно созданной трехмерной эмблемы Infiniti на решетке радиатора и двигается наружу, подчеркивая сетку напоминающей бамбук радиаторной решетки.

Легкосплавные диски: QX Monograph ездит на больших колесах с тщательно обработанными легкосплавными дисками со смелыми красными акцентами и черными и хромированными спицами, дополняющими блестящую обработку кузова. При создании дисков команда дизайнеров вдохновлялась современными ветрогенераторами, что повлияло на большую и мощную, но плавно изогнутую форму самих спиц.

Панорамная крыша: Крыша QX Monograph украшает большой узор «складки кимоно». Геометрический узор, выполненный в цвете «Акане», пробивается сквозь черное глянцевое покрытие, демонстрируя форму большой панорамной крыши.

Световая дорожка: Вдохновленный полетом могучей птицы, поздравительный эффект «световой дорожки» QX Monograph изящно двигается в последовательности, напоминающей крылья. Свидетельством желания Infiniti предложить своим клиентам вдумчивое гостеприимство становится то, что при приближении к автомобилю с боковых ступеней проектируется чистый белый свет, обеспечивая спокойное приветствие и легкое прикосновение драматизма.