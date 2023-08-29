У дизайні використані новітні розробки Infiniti — подвійна арочна решітка радіатора та фари у вигляді клавіш цифрового піаніно.

Концепт-кар Infiniti QX Monograph демонструє майбутню мову дизайну японського преміального бренду, що характеризується впевненою, атлетичною поставою в поєднанні з величними, але витонченими пропорціями. Втім, експерти побачили схожість у формі головного конкурента – Lexus.

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Дизайн QX Monograph доповнений новими фірмовими елементами, включаючи підсвічену тривимірну емблему на передній панелі, яка вперше демонструє на автомобілі новий логотип Infiniti; прогресивну подвійну арочну решітку радіатора, натхненну величчю бамбукового лісу; а також новітню інтерпретацію освітлення у вигляді клавіш цифрового піаніно.

Мінімалістичний кузов QX Monograph містить деталі, які поєднують в собі фірмовий підхід Infiniti до майстерності з тонким, але виразним впливом японського стилю. Автомобіль має такі деталі дизайну:

Фарба: Фарбування QX Monograph виконано в новому яскравому відтінку під назвою Akane. Натхненна заходом сонця, фарба має складну шестишарову структуру, яка передає тепле червоне сяйво заходу сонця, що поступово змінюється темним нічним небом.

Поєднання складного кольору кузова Akane, ледь помітного червоного тонування вікон і чорного глянцевого даху створюють інтерпретацію мінливої палітри відтінків, що з'являються під час заходу сонця. Колір фарби змінюється залежно від освітлення та кута огляду, водночас передаючи тіні та світло навколо, що створюють яскраве відчуття динамічності.

Масивна решітка радіатора з подвійною аркою: Краса і сила природи вже тривалий час є джерелом натхнення для дизайнерів Infiniti. Для внутрішньої сітки радіаторної решітки QX Monograph з подвійною аркою команда надихалася тихим бамбуковим лісом. Вертикальні лінії внутрішньої сітки повторюють органічні форми бамбукового лісу, коли стебла м'яко схиляються і перетинаються під вітром. Велика решітка радіатора, виконана в чорному глянцевому кольорі, що доповнює темну хромовану рамку, натякає на потужний, впевнений стиль водіння.

Освітлення: QX Monograph має унікальну систему освітлення, яка розділяє головну фару та денні ходові вогні (DRL). Це створює відчуття екстраординарності — або Kabuku — завдяки тому, що головна фара (з ближнім і дальнім світлом) знаходиться в передньому бампері, а денні ходові вогні, що нагадують клавіші цифрового піаніно, розташовані над нею.

Передня частина: DRL плавно повторюють лінію капота, створюючи відчуття ширини та стійкості, в той час, як кожна з «клавіш цифрового піаніно» всередині DRL має складний візерунок «складки кімоно».

DRL з'єднані через решітку радіатора майже горизонтальною лінією, яка підкреслює не тільки висоту передньої панелі QX Monograph, але й ширину автомобіля.

Тривимірна емблема з підсвічуванням: Нова тривимірна емблема Infiniti, що підкреслює динамізм, рух і потужність автомобіля, займає почесне місце на подвійній арочній решітці радіатора QX Monograph. Візуально сповіщаючи про наближення автомобіля, нова емблема має чисто біле підсвічування, що підкреслює світлу дорогу до нескінченного горизонту.

Вентиляційні отвори: Сітчастий візерунок внутрішньої решітки радіатора, що нагадує бамбук, також присутній у передніх крилах, створюючи виразний візуальний акцент. Функціональний повітрозабірник виконаний у чорному глянцевому кольорі та контрастує з виразним кольором кузова.

Задня частина: Задні ліхтарі QX Monograph проходять по всій ширині кузова, а лампи мають димчасте покриття, яке після увімкнення висвітлює яскравий відтінок червоного. Складний внутрішній корпус спрямовує відображення світла на воду. Кожен з задніх ліхтарів має чітко виражену верхню частину, що супроводжується серією з шести горизонтальних світлових смуг знизу. Ця комбінація створює фірмовий образ, що запам'ятовується, і водночас імітує спокійне мерехтіння світла на воді.

Граціозний рух: Передня та задня підсвітка забезпечує анімаційні послідовності «вітання» та «прощання», які майстерно створюють відчуття руху. Спереду анімація стартує з нещодавно створеної тривимірної емблеми Infiniti на решітці радіатора і рухається назовні, підкреслюючи сітку радіаторної решітки, що нагадує бамбук.

Легкосплавні диски: QX Monograph їздить на великих колесах, з ретельно обробленими легкосплавними дисками зі сміливими червоними акцентами та чорними й хромованими спицями, що доповнюють блискучу обробку кузова. При створенні дисків команда дизайнерів надихалася сучасними вітрогенераторами, що вплинуло на велику і потужну, але плавно вигнуту форму самих спиць.

Панорамний дах: Дах QX Monograph прикрашає великий візерунок «складки кімоно». Геометричний візерунок, виконаний у кольорі «Акане», пробивається крізь чорне глянцеве покриття, демонструючи форму великого панорамного даху.

Світлова доріжка: Натхненний польотом могутнього птаха, вітальний ефект «світлової доріжки» QX Monograph витончено рухається в послідовності, що нагадує крила. Свідченням бажання Infiniti запропонувати своїм клієнтам вдумливу гостинність стає те, що при наближенні до автомобіля з бічних сходинок проєктується чисте біле світло, забезпечуючи спокійне привітання і легкий дотик драматизму.