Новый Infiniti QX 80 дебютирует уже 20 марта, а пока японский автопроизводитель раскрыл больше деталей о будущем флагманском кроссовере. Новинку оснастили уникальной аудиосистемой.

Компания Infinity сообщила, что модель будет оснащена аудиосистемой Klipsch Reference Premiere Audio, которая может похвастаться мощностью 1200 Вт и имеет 24 динамика, которые интегрированы в салон автомобиля.

Читайте также: Infiniti показала первые фото своего самого большого внедорожника QX80

В частности, их установили на крыше и в подголовниках, чтобы создать трехмерный звук внутри салона вокруг водителя. Система умеет воспроизводить навигационные указания и телефонные звонки через динамики в подголовнике водителя, чтобы не отвлекать других пассажиров в салоне авто.

Также новый QX80 будет оснащен совершенно новой биометрической системой климат-контроля. На потолке авто есть специально встроенный инфракрасный датчик, который будет определять, когда пассажиру жарко и автоматически направлять поток холодного воздуха на второй ряд сидений.

Как заявил автопроизводитель, в дополнение к умной системе климат-контроля, флагманский кроссовер также будет оснащен сиденьями с функцией массажа для пассажиров как первого, так и второго ряда. Настройки опции доступны на сенсорном дисплее. Третий ряд сидений, хоть и не имеет опции массажа, однако имеет подогрев.

Также интересно: Infiniti показала прототип первого собственного электромобиля

Официальная презентация Infinity QX80 состоится уже скоро – 20 марта и после этого модель будет представлена на Нью-Йоркском международном автосалоне 2024 года, который будет проходить с 29 марта по 7 апреля.