Новейшую концепцию INFINITI Vision Qe недавно показали в Токио. Прототип авто выглядит необычно и довольно потрясающе. Известно, что похожий на этот автомобиль станет серийным в 2025 году.

Японский премиальный бренд Infinity показал концепт первого будущего электромобиля компании – Infinity Vision Qe. Также в компании сообщили, что вскоре планируют создать еще 3 модели электрокаров, но не раскрыли деталей.

Первый электромобиль бренда будет изящным седаном, который сохранит много визуальных элементов, которые уже показали в концепте. Важным моментом является то, что Vision Qe представляет обновленную версию языка дизайна Infiniti "Artistry in Motion".

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Первое, что сразу становится заметным в дизайне концепта – сложные, однако одновременно плавные линии и формы. Мотив уже привычной решетки Infiniti "двойная арка" также сохранился, но дизайнеры отказались от традиционной вставки в пользу уникальных осветительных элементов.

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Фары, напоминающие крючки, расширяются на передних крыльях, что является частью дизайна, который Infiniti называет "ключ цифрового пианино". В общем заметно, что дизайнеры не пренебрегали возможностью использовать светодиоды в элементах дизайна... Даже логотип бренда подсвечивается, не говоря уже, о других элементах задней и передней части.

В компании заявили, что для концепта Vision Qe глобальная команда дизайнеров разработала дизайн, воплощающий философию "Шо", чтобы создать ощущение скорости. Также дизайнеры поделились, что вдохновлялись грацией японских орлов в полете.

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О технической составляющей будущего электрокара пока ничего неизвестно. Также, не понятно, когда компания запустит серийное производство модели, потому что на следующий 2024 год у бренда запланированы сразу несколько релизов.

В частности, речь идет о таких моделях, как новый Infiniti QX80, который дебютирует в 2024 году, вдохновленный концептом QX Monograph, что представили в начале этого года, и новый кроссовер-купе Infiniti QX65, которое также присоединится к модельному ряду в 2024 году на основе текущего QX60, но со стилем, похожим на QX55.

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По планам компании вслед за седаном придет электрический внедорожник, и хотя в Infinity немного опоздали с началом развития своих моделей на рынке электромобилей, в компании надеются, что их авто будут исключительными.