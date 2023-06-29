В отчете Automotive News подробно описано следующее поколение QX80, совершенно новый QX65 и полностью электрический Q70.

Infiniti недавно провела встречу в Лос-Анджелесе для 200 своих североамериканских дилеров. Значительная часть разговоров была направлена на то, чтобы успокоить скептически настроенных владельцев франшиз по поводу устойчивости бренда. Чтобы подкрепить этот аргумент, корпорация Infiniti предоставила розничным торговцам предварительный просмотр будущих моделей, которые имели целью оживить портфолио, в основном рассматриваемое как застойное.

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Как сообщает Automotive News, дилерам впервые представили две бензиновые модели и две электрические. Все четыре были либо кроссоверами, либо внедорожниками.

Во-первых, ожидается, что совершенно новый QX80 дебютирует в 2024 году модельном году. Infiniti планирует переместить его в элитный рынок с ценой от 100 000 долларов, чтобы конкурировать с Cadillac и Lincoln. Мы ожидаем, что начальная цена будет ниже шестизначного порога, и только модели с высокой комплектацией будут превышать линию.

AN описывает внешний дизайн QX80 как более блоковый, чем у его предшественника, с новой фирменной решеткой. Детали включают в себя главные и задние фонари «клавиатура пианино», как это видно на QX55, а также дверные ручки в стиле Tesla. Используя в качестве основы версию популярного Nissan Patrol нового поколения, флагманский внедорожник заменит свой 5,6-литровый V8 на твин-турбо V6, издающий около 450 лошадиных сил. Это на 50 больше, чем V8, но он должен обладать лучшей экономичностью.

Роскошные функции, как сообщается, включают опускающуюся во время парковки пневматическую подвеску, чтобы сделать подъем и выезд менее напряженным, 24-дюймовый дисплей, охватывающий приборную панель, и много места для ног для второй и третьей строк. Ожидайте дебюта летом 2023 года.

Совершенно новая модель под названием QX65 будет позиционироваться как конкурент Lexus RX. Хотя базируется на QX60, который сам базируется на Nissan Pathfinder. Он теряет третий ряд для более похожего на внедорожник купевидного профиля. Описывается, что он имеет решетку радиатора будущего QX80, но "задние фонари в виде акульего плавника".

Infiniti была одной из первых компаний, объявивших электрическую линейку в определенный срок. Этой датой был 2030 год, но сейчас бренд отстает от BMW, Lexus и других. В отчете сообщается, что новый седан Q70 поступит в продажу до конца 2026 года, как первая полностью электрическая модель Infiniti.

Участники рассказали о дизайне, который начинается с места, где остановился Q70, но с пропорциями, включающими короткие свесы и удлиненную колесную базу. Новая световая подпись освещает всю ширину автомобиля. Сравнения производились с Tesla Model S и Porsche.

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В следующем году состоится дебют полностью электрического кроссовера среднего размера. Об этом автомобиле было предоставлено меньше деталей, но такие детали, как освещение клавиш и выдвижные дверные ручки, похоже, распространяются в линейке Infiniti.

Реакция дилеров была широкой. Некоторые сомневались, что этого продукта будет достаточно. Другие, кажется, были убеждены, что это подвигнет развитие бренда. Если Nissan говорил им, что он был ва-банк на Infiniti, было недостаточно, по крайней мере они провели встречу дилера вообще.