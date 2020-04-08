333 л.с в премиальном седане делают его почти спорткаром!

Infiniti Q70 четвертого поколения получили рестайлинг в 2014 году, и таких машин из США много – стоят они в Украине от 17 до 33 тысяч долларов.

Также в этом поколении появилась версия L – ​​​​​​​удлиненный. Под капотом – ​​​​​​​3,7-литровый 333-сильный бензиновый мотор VQ37VHR, который позволяет очень уверенно разгоняться. Например, команда SRT измерила, что до первой сотни он разгоняется за 6,3 секунды, до второй с места – ​​​​​​​за 23 секунды.

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В салоне здесь мягкие материалы, светлая кожа, шпон, 16 динамиков, много места на втором ряду, однако неудобный центральный подлокотник и низкое качество дисплеев.

Интересно, что режимы движения автомобиля существенно меняют его характер. Например, в системе "Эко" педаль акселератора нажимать трудно, но если перевести его в режим "Спорт", то это делать очень легко. И этим невозможно не воспользоваться. Особенно, если переключать передачи вручную.

Смотрите видеоверсию тест-драйва Infiniti Q70 L:

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