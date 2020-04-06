На его взгляд,"неубиваемый" Lexus GS 300 имеет существенные недостатки.

За 5-9 тысяч долларов можно купить настоящий японский бизнес-седан Lexus GS300 2001 года выпуска. Говорят, что он очень надежный, но имеет не очень много электронных “помощников”.

Таких автомобилей в продаже в Украине всего три десятка, поэтому они не очень популярны среди наших соотечественников. Однако этот “Лексус” создавался как мощный конкурент BMW 5 series, Mercedes E-class, AUDI A6. У него задний привод и даже четыре фары, как у “Мерседеса”.

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Из-за малого количества машин стоимость б/у запчастей к нему почти такая же, как и новых. Однако неоригинальные детали не очень качественные, а оригинальные – дорогие. К тому же ресурс у Lexus GS300 – около полумиллиона километров, а 20-летние машины уже “набегали” примерно такой километраж.

Какие еще есть аргументы у сторонника японских авто и его хейтера – смотрите в видео:

Напомним, что Lexus решил выпускать только гибридные кроссоверы.