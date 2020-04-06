На його погляд, “невбиваємий” Lexus GS 300 має суттєві недоліки.

За 5-9 тисяч доларів можна купити справжній японський бізнес-седан Lexus GS300 2001 року виготовлення. Кажуть, що він дуже надійний, але має не дуже багато електронних “помічників”.

Таких автомобілів в продажу в Україні всього три десятки, тож вони не дуже популярні серед наших співвітчизників. Однак цей “Лексус” створювався як потужний конкурент BMW 5 series, Mercedes E-class, AUDI A6. У нього задній привід та навіть чотири фари, як у “Мерседеса”.

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Через малу кількість машин вартість вживаних запчастин до нього майже така ж, як і нових. Однак неоригінальні деталі не дуже якісні, а оригінальні – дорогі. До того ж ресурс у Lexus GS300 – близько півмільйона кілометрів, а 20-річні машини вже “набігали” десь такий кілометраж.

Які ще є аргументи у прихильника японських авто та його хейтера – дивіться у відео:

Нагадаємо, що Lexus вирішив випускати лише гібридні кросовери.