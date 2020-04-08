333 к.с у преміальному седані роблять його майже спорткаром!

Infiniti Q70 четвертого покоління отримали рестайлінг у 2014 році, і таких машин зі США багато – коштують вони в Україні від 17 до 33 тисячі доларів.

Також в цьому поколінні з’явилась версія L – подовжений. Під капотом – 3,7-літровий 333-сильний бензиновий мотор VQ37VHR, який дозволяє дуже впевнено розганятись. Наприклад, команда SRT виміряла, що до першої сотні він розганяється за 6,3 секунди, то другої з місця – за 23 секунди.

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В салоні тут м’які матеріали, світла шкіра, шпон, 16 динаміків, багато місця на другому ряду, однак незручний центральний підлокітник та низька якість дисплеїв.

Цікаво, що режими руху автомобіля суттєво змінюють його характер. Наприклад, в системі “Еко” педаль акселератора натискати важко, але якщо перевести його в режим “Спорт”, то це робити дуже легко. І цим неможливо не скористатися. Особливо, якщо перемикати передачі вручну.

Дивіться відеоверсію тест-драйву Infiniti Q70 L:

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