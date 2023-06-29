У звіті Automotive News детально описано наступне покоління QX80, абсолютно новий QX65 і повністю електричний Q70.

Infiniti нещодавно провела зустріч у Лос-Анджелесі для 200 своїх північноамериканських дилерів. Значна частина розмов була спрямована на те, щоб заспокоїти скептично налаштованих власників франшиз щодо стійкості бренду. Щоб підкріпити цей аргумент, корпорація Infiniti надала роздрібним торговцям попередній перегляд майбутніх моделей, які мали на меті оживити портфоліо, яке в основному розглядається як застійне.

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Як повідомляє Automotive News, дилерам вперше представили дві бензинові моделі та дві електричні. Усі чотири були або кросоверами, або позашляховиками.

По-перше, очікується, що абсолютно новий QX80 дебютує в 2024 модельному році. Infiniti планує перемістити його в елітний ринок з ціною від 100 000 доларів, щоб конкурувати з Cadillac і Lincoln. Ми очікуємо, що початкова ціна буде нижчою від шестизначного порогу, і лише моделі з найвищою комплектацією перевищуватимуть лінію.

AN описує зовнішній дизайн QX80 як блоковіший, ніж у його попередника, з новою фірмовою решіткою. Деталі включають головні та задні ліхтарі «клавіатура піаніно», як це видно на QX55, а також дверні ручки в стилі Tesla. Використовуючи як основу версію популярного Nissan Patrol нового покоління, флагманський позашляховик замінить свій 5,6-літровий V8 на твін-турбо V6, який видає близько 450 кінських сил. Це на 50 більше, ніж V8, але він повинен мати кращу економічність.

Розкішні функції, як повідомляється, включають пневматичну підвіску, яка опускається під час паркування, щоб зробити підйом і виїзд менш напруженим, 24-дюймовий дисплей, що охоплює приладову панель, і багато місця для ніг для другого і третього рядків. Очікуйте дебюту влітку 2023 року.

Абсолютно нова модель під назвою QX65 буде позиціонуватися як конкурент Lexus RX. Хоча базується на QX60, який сам базується на Nissan Pathfinder. Він втрачає третій ряд для більш схожого на позашляховик купеподібного профілю. Описується, що він має решітку радіатора майбутнього QX80, але «задні ліхтарі у вигляді акулячого плавника».

Infiniti була однією з перших компаній, яка оголосила електричну лінійку в певний термін. Цією датою був 2030 рік, але зараз бренд відстає від BMW, Lexus та інших. У звіті повідомляється, що новий седан Q70 надійде в продаж до кінця 2026 року як перша повністю електрична модель Infiniti.

Учасники розповіли про дизайн, який починається з того місця, де зупинився Q70, але з пропорціями, які включають короткі звиси та подовжену колісну базу. Новий світловий підпис висвітлює всю ширину автомобіля. Порівняння проводилися з Tesla Model S і Porsche.

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У наступному році відбудеться дебют повністю електричного кросовера середнього розміру. Про цей автомобіль було надано менше деталей, але такі деталі, як освітлення клавіш та висувні дверні ручки, схоже, поширюються в лінійці Infiniti.

Реакція дилерів була широкою. Дехто сумнівався, що цього продукту буде достатньо. Інші, здається, були переконані, що це поштовхне розвиток бренду. Якщо Nissan казав їм, що він був «ва-банк» на Infiniti, було недостатньо, принаймні вони провели зустріч дилера взагалі.