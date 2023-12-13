Новітню концепцію INFINITI Vision Qe нещодавно показали у Токіо. Прототип авто виглядає незвично і досить приголомшливо. Відомо, що схожий на цей автомобіль стане серійним у 2025 році.

Японський преміальний бренд Infinity показав концепт першого майбутнього електромобіля компанії – Infinity Vision Qe. Також в компанії повідомили, що невдовзі планують створити ще 3 моделі електрокарів, але не розкрили деталей.

Перший електромобіль бренду буде витонченим седаном, який збереже багато візуальних елементів, які вже показали в концепті. Важливим моментом є те, що Vision Qe представляє оновлену версію мови дизайну Infiniti «Artistry in Motion».

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Перше, що одразу стає помітним в дизайні концепту – складні, проте водночас плавні лінії та форми. Мотив вже звичної решітки Infiniti «подвійна арка» також зберігся, але дизайнери відмовилися від традиційної вставки на користь унікальних освітлювальних елементів.

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Фари, що нагадують гачки, розширюються на передніх крилах, що є частиною дизайну, який Infiniti називає «ключ цифрового піаніно». Загалом помітно, що дизайнери не нехтували можливістю використовувати світлодіоди в елементах дизайну... Навіть логотип бренду підсвічується, не кажучи вже, про інші елементи задньої та передньої частини.

В компанії заявили, що для концепту Vision Qe глобальна команда дизайнерів розробила дизайн, що втілює філософію "Шо", щоб створити відчуття швидкості. Також дизайнери поділились, що надихались грацією японських орлів у польоті.

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Про технічну складову майбутнього електрокару наразі нічого невідомо. Також, не зрозуміло, коли компанія запустить серійне виробництво моделі, бо на наступний 2024 рік у бренду заплановані одразу декілька релізів.

Зокрема, йдеться про такі моделі, як новий Infiniti QX80, котрий дебютує у 2024 році, натхненний концептом QX Monograph, що представили на початку цього року, та нове кросовер-купе Infiniti QX65, яке також приєднається до модельного ряду у 2024 році на основі поточного QX60, але зі стилем, схожим на QX55.

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За планами компанії слідом за седаном прийде електричний позашляховик, і хоч в Infinity трохи запізнились з початком розвитку своїх моделей на ринку електромобілів, в компанії сподіваються, що їхні авто будуть винятковими.