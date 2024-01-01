Nissan Rogue получил версию для бездорожья

Как передает Carscoops, узнать новинку можно будет по глянцево-черной передней решетке радиатора и акцентам на бампере цвета Lava Red. Кроме этого, кроссовер получил дополнительный багажник на крыше, глянцевые черные наружные зеркала и 17-дюймовые колесные диски с шинами Falken Wild Peak 235/65R17.

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В салоне Nissan Rogue Rock Creek имеет сиденья с подогревом и обивкой из водонепроницаемого кожзаменителя. Они также имеют строчку цвета Lava Red, а панель приборов водителя имеет черную отделку, которая соответствует внешности кроссовера.

1,5-литровый турбодвигатель Rogue мощностью 204 л.с. с вариатором и вариатором и полным приводом остались стандартными, но Rock Creek имеет полезную опцию Around View Monitor, которая может пригодиться во время поездок, ведь позволяет видеть "сквозь" капот землю внизу на скорости до 19 км/ч.

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К тому же система контроля спуска со склона также является стандартной. Кроме этого, покупатели могут оснастить кроссовер дополнительным пакетом, который включает беспроводную зарядную панель, руль с подогревом, пассажирское сиденье с электроприводом в четырех направлениях и электропривод двери багажника. Сообщается, что Nissan объявит стоимость Nissan Rogue Rock Creek позже.